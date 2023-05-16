Офицер НМ ДНР спрогнозировал, как ВСУ будут наступать

Офицер НМ ДНР «Ситх» предположил, что ВСУ будут наступать на запорожском направлении

16 мая 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

ВСУ должны будут держать высокий темп атаки при наступлении, заявил офицер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятнее всего, будут наступать на Россию на запорожском направлении. После этого украинская армия может начать атаку на Мариуполь через Волноваху в качестве основного маневра и через Токмак, Мелитополь и Бердянск в качестве отвлекающего. Об этом военному корреспонденту URA.RU заявил офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх». «Таких направлений для атаки [ВСУ] совсем не много. Одно из самых очевидных — запорожское. Оно предусматривает несколько вариантов развития. Например, на Мариуполь через Волноваху и одновременно Токмак — Мелитополь — Бердянск. Одно основное, одно отвлекающее», — рассказал офицер. Он также подчеркнул, что при всем этом украинские подразделения должны будут держать высокий темп атаки, так как на этих направлениях равнинная местность, действия на которой хорошо просматриваются. Кроме того, офицер заявил, что воздушное пространство там контролируется российскими силами. По словам «Ситха», сроки наступления Киева будут определяться в самый последний момент. «Зависеть это будет от количества и подготовки противостоящих российских сил, авторитета командиров наших частей», — уверен военный. Также украинская сторона должна обеспечить себя наступающими подразделениями, резервами и необходимым для эвакуации раненых. Для этого транспорт ВСУ должен быть вне зоны огневого поражения российской артиллерии и РСЗО, что будет довольно сложно. Ранее стало известно, что Киев готовится к масштабному наступлению. Военкор Андрей Коц говорил, что запорожское направление станет «самым легким» для украинских войск. После этого они могут атаковать Токмак или Пологи, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятнее всего, будут наступать на Россию на запорожском направлении. После этого украинская армия может начать атаку на Мариуполь через Волноваху в качестве основного маневра и через Токмак, Мелитополь и Бердянск в качестве отвлекающего. Об этом военному корреспонденту URA.RU заявил офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх». «Таких направлений для атаки [ВСУ] совсем не много. Одно из самых очевидных — запорожское. Оно предусматривает несколько вариантов развития. Например, на Мариуполь через Волноваху и одновременно Токмак — Мелитополь — Бердянск. Одно основное, одно отвлекающее», — рассказал офицер. Он также подчеркнул, что при всем этом украинские подразделения должны будут держать высокий темп атаки, так как на этих направлениях равнинная местность, действия на которой хорошо просматриваются. Кроме того, офицер заявил, что воздушное пространство там контролируется российскими силами. По словам «Ситха», сроки наступления Киева будут определяться в самый последний момент. «Зависеть это будет от количества и подготовки противостоящих российских сил, авторитета командиров наших частей», — уверен военный. Также украинская сторона должна обеспечить себя наступающими подразделениями, резервами и необходимым для эвакуации раненых. Для этого транспорт ВСУ должен быть вне зоны огневого поражения российской артиллерии и РСЗО, что будет довольно сложно. Ранее стало известно, что Киев готовится к масштабному наступлению. Военкор Андрей Коц говорил, что запорожское направление станет «самым легким» для украинских войск. После этого они могут атаковать Токмак или Пологи, передает MK.RU.