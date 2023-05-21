Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«ВСУ нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что украинскими силами было выпущено семь ракет, четыре из которых — Storm Shadow. Шесть ракет были перехвачены российскими противовоздушными средствами обороны (ПВО), а седьмая упала на окраине города. Пострадавших нет, пояснил Рогов.
Ранее Минобороны в ходе брифинга подчеркнули, что российская ПВО перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow. Это произошло 20 мая. Журналисты из Международного Комитета Четвертого Интернационала заявляли, что Великобритания пытается объявить РФ войну из-за передачи своих ракет Киеву.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «ВСУ нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что украинскими силами было выпущено семь ракет, четыре из которых — Storm Shadow. Шесть ракет были перехвачены российскими противовоздушными средствами обороны (ПВО), а седьмая упала на окраине города. Пострадавших нет, пояснил Рогов. Ранее Минобороны в ходе брифинга подчеркнули, что российская ПВО перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow. Это произошло 20 мая. Журналисты из Международного Комитета Четвертого Интернационала заявляли, что Великобритания пытается объявить РФ войну из-за передачи своих ракет Киеву.