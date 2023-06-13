В Госдуме хотят освободить военных от уголовной ответственности

13 июня 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили освободить от уголовного преследования военных, подписавших контракт с Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, заключившие контракт с Минобороны России, будут освобождены от уголовной ответственности. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключающих или заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России», — говорится в пакете документа при внесении. Уточняется, что освобождение от ответственности распространяется на подписавших контракт во время мобилизации, военного положения и в военное время. Соавторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников, его заместитель Ирина Панькина и сенатор РФ Андрей Клишас. Ранее министерство обороны РФ предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые обороняют территории РФ, граничащие с зоной спецоперации на Украине. Согласно документу, ведомство добавило пункт в Федеральный закон «О ветеранах».

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, заключившие контракт с Минобороны России, будут освобождены от уголовной ответственности. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключающих или заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России», — говорится в пакете документа при внесении. Уточняется, что освобождение от ответственности распространяется на подписавших контракт во время мобилизации, военного положения и в военное время. Соавторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников, его заместитель Ирина Панькина и сенатор РФ Андрей Клишас. Ранее министерство обороны РФ предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые обороняют территории РФ, граничащие с зоной спецоперации на Украине. Согласно документу, ведомство добавило пункт в Федеральный закон «О ветеранах».