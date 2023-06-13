В Госдуме хотят освободить военных от уголовной ответственности

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В Госдуме предложили освободить от уголовного преследования военных, подписавших контракт с Минобороны РФ Фото:

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, заключившие контракт с Минобороны России, будут освобождены от уголовной ответственности. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключающих или заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России», — говорится в пакете документа при внесении. Уточняется, что освобождение от ответственности распространяется на подписавших контракт во время мобилизации, военного положения и в военное время. Соавторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников, его заместитель Ирина Панькина и сенатор РФ Андрей Клишас.

Ранее министерство обороны РФ предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые обороняют территории РФ, граничащие с зоной спецоперации на Украине. Согласно документу, ведомство добавило пункт в Федеральный закон «О ветеранах».

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, заключившие контракт с Минобороны России, будут освобождены от уголовной ответственности. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключающих или заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России», — говорится в пакете документа при внесении. Уточняется, что освобождение от ответственности распространяется на подписавших контракт во время мобилизации, военного положения и в военное время. Соавторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников, его заместитель Ирина Панькина и сенатор РФ Андрей Клишас. Ранее министерство обороны РФ предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые обороняют территории РФ, граничащие с зоной спецоперации на Украине. Согласно документу, ведомство добавило пункт в Федеральный закон «О ветеранах».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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