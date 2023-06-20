В зоне СВО пресекли деятельность четырех группировок диверсантов

20 июня 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

ДРГ вели работу в ЛНР, Харьковской области и Запорожье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки в ЛНР и Харьковской области пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское и Ягодное в ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Также пресечена деятельность ДРГ в Запорожской области. За последние месяцы выросла работа украинских ДРГ. Например, только в Запорожье с момента вхождения в состав РФ пресечена деятельность 60 группировок диверсантов.

За сутки в ЛНР и Харьковской области пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское и Ягодное в ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Также пресечена деятельность ДРГ в Запорожской области. За последние месяцы выросла работа украинских ДРГ. Например, только в Запорожье с момента вхождения в состав РФ пресечена деятельность 60 группировок диверсантов.