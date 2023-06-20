В зоне СВО пресекли деятельность четырех группировок диверсантов

ДРГ вели работу в ЛНР, Харьковской области и Запорожье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За сутки в ЛНР и Харьковской области пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское и Ягодное в ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Также пресечена деятельность ДРГ в Запорожской области.
За последние месяцы выросла работа украинских ДРГ. Например, только в Запорожье с момента вхождения в состав РФ пресечена деятельность 60 группировок диверсантов.
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