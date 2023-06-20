В зоне СВО пресекли деятельность четырех группировок диверсантов

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ДРГ вели работу в ЛНР, Харьковской области и Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки в ЛНР и Харьковской области пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское и Ягодное в ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Также пресечена деятельность ДРГ в Запорожской области.

За последние месяцы выросла работа украинских ДРГ. Например, только в Запорожье с момента вхождения в состав РФ пресечена деятельность 60 группировок диверсантов.

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За сутки в ЛНР и Харьковской области пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское и Ягодное в ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Также пресечена деятельность ДРГ в Запорожской области. За последние месяцы выросла работа украинских ДРГ. Например, только в Запорожье с момента вхождения в состав РФ пресечена деятельность 60 группировок диверсантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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