В Госдуме призвали дать ФСБ и МВД доступ к частным камерам в Москве

11 июля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Гусев попросил подключить Москву к системе «Безопасный город» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам видеонаблюдения. С такой инициативой выступил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев. «Предлагаю обеспечить предоставление логина и пароля в органы внутренних дел и ФСБ от всех систем видеонаблюдения, которые устанавливаются частными владельцами в общественных местах», — написал Гусев в обращениях к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и руководителю департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергею Хлебникову, которые опубликовал в своем telegram-канале. Он также попросил подключить Москву к системе «Безопасный город». По мнению Гусева, такие методы могут быть полезными в расследовании уличных преступлений. При этом политик отмечает, что частная жизнь граждан должна оставаться закрытой. Такое заявление Гусев сделал на фоне убийства замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Мужчину подкараулил неизвестный и совершил четыре выстрела. По словам Гусева, преступление было совершено в парке, в котором не было камер.

В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам видеонаблюдения. С такой инициативой выступил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев. «Предлагаю обеспечить предоставление логина и пароля в органы внутренних дел и ФСБ от всех систем видеонаблюдения, которые устанавливаются частными владельцами в общественных местах», — написал Гусев в обращениях к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и руководителю департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергею Хлебникову, которые опубликовал в своем telegram-канале. Он также попросил подключить Москву к системе «Безопасный город». По мнению Гусева, такие методы могут быть полезными в расследовании уличных преступлений. При этом политик отмечает, что частная жизнь граждан должна оставаться закрытой. Такое заявление Гусев сделал на фоне убийства замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Мужчину подкараулил неизвестный и совершил четыре выстрела. По словам Гусева, преступление было совершено в парке, в котором не было камер.