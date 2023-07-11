WSJ: Запад боится наступления России после провала атаки Киева

11 июля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Российская сторона способна организовать собственное наступление, считают на Западе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные власти боятся наступления России после провала попытки Киева пойти в атаку этим летом. Об этом со ссылкой на западных чиновников написало издание The Wall Street Journal (WSJ). «Многие западные официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина не продемонстрирует значительных успехов этим летом», — пишет издание со ссылкой на западных чиновников. Как отметили в The Wall Street Journal, западные дипломаты осознали, что затягивание запросов Киева на новую технику год назад — их стратегическая ошибка. Украинская армия пытается организовать наступление уже около месяца, однако до сих пор не смогла добиться видимых результатов. Так, 11 июля Минобороны РФ сообщало об отражении около десятка попыток ВСУ атаковать на нескольких направлениях. А в ДНР, отметили в ведомстве, за последние сутки украинские силы потеряли около 250 военных и наемников.

Западные власти боятся наступления России после провала попытки Киева пойти в атаку этим летом. Об этом со ссылкой на западных чиновников написало издание The Wall Street Journal (WSJ). «Многие западные официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина не продемонстрирует значительных успехов этим летом», — пишет издание со ссылкой на западных чиновников. Как отметили в The Wall Street Journal, западные дипломаты осознали, что затягивание запросов Киева на новую технику год назад — их стратегическая ошибка. Украинская армия пытается организовать наступление уже около месяца, однако до сих пор не смогла добиться видимых результатов. Так, 11 июля Минобороны РФ сообщало об отражении около десятка попыток ВСУ атаковать на нескольких направлениях. А в ДНР, отметили в ведомстве, за последние сутки украинские силы потеряли около 250 военных и наемников.