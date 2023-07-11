В США предрекли уничтожение важных танков ВСУ

19fortyfive: Киев может лишиться новых танков в контрнаступлении
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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Западная техника не поможет ВСУ в контрнаступлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе наступательных действий ВСУ могут потерять новые украинские танки Т-72ЭА и польские ПТ-91 «Тварди». Об этом сообщает американское издание 19fortyfive. Там добавили, что западная техника не окажет влияния на контрнаступление.

«По мере развития контрнаступления весьма вероятно уничтожение новых украинских танков Т-72 и ПТ-91», — говорится в материале. Отмечается, что документально подтверждены большие потери техники со стороны Украины.

Западные танки не могут оказать большого влияния в контрнаступлении. «Киеву по-прежнему приходится полагаться на свои унаследованные запасы танков советской эпохи для оснащения своих оставшихся бригад», — сообщается в статье.

Ранее российские военкоры сообщили, что командиры ВСУ приняли решение отправить на прорыв Запорожского фронта технику Запада, передает телеканал 360. Минобороны РФ заявило, что российский танковый экипаж с использованием нового тактического приема уничтожил украинский опорный пункт и технику.

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В ходе наступательных действий ВСУ могут потерять новые украинские танки Т-72ЭА и польские ПТ-91 «Тварди». Об этом сообщает американское издание 19fortyfive. Там добавили, что западная техника не окажет влияния на контрнаступление. «По мере развития контрнаступления весьма вероятно уничтожение новых украинских танков Т-72 и ПТ-91», — говорится в материале. Отмечается, что документально подтверждены большие потери техники со стороны Украины. Западные танки не могут оказать большого влияния в контрнаступлении. «Киеву по-прежнему приходится полагаться на свои унаследованные запасы танков советской эпохи для оснащения своих оставшихся бригад», — сообщается в статье. Ранее российские военкоры сообщили, что командиры ВСУ приняли решение отправить на прорыв Запорожского фронта технику Запада, передает телеканал 360. Минобороны РФ заявило, что российский танковый экипаж с использованием нового тактического приема уничтожил украинский опорный пункт и технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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