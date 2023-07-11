В США предрекли уничтожение важных танков ВСУ

19fortyfive: Киев может лишиться новых танков в контрнаступлении

11 июля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Западная техника не поможет ВСУ в контрнаступлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе наступательных действий ВСУ могут потерять новые украинские танки Т-72ЭА и польские ПТ-91 «Тварди». Об этом сообщает американское издание 19fortyfive. Там добавили, что западная техника не окажет влияния на контрнаступление. «По мере развития контрнаступления весьма вероятно уничтожение новых украинских танков Т-72 и ПТ-91», — говорится в материале . Отмечается, что документально подтверждены большие потери техники со стороны Украины. Западные танки не могут оказать большого влияния в контрнаступлении. «Киеву по-прежнему приходится полагаться на свои унаследованные запасы танков советской эпохи для оснащения своих оставшихся бригад», — сообщается в статье. Ранее российские военкоры сообщили, что командиры ВСУ приняли решение отправить на прорыв Запорожского фронта технику Запада, передает телеканал 360. Минобороны РФ заявило, что российский танковый экипаж с использованием нового тактического приема уничтожил украинский опорный пункт и технику.

В ходе наступательных действий ВСУ могут потерять новые украинские танки Т-72ЭА и польские ПТ-91 «Тварди». Об этом сообщает американское издание 19fortyfive. Там добавили, что западная техника не окажет влияния на контрнаступление. «По мере развития контрнаступления весьма вероятно уничтожение новых украинских танков Т-72 и ПТ-91», — говорится в материале. Отмечается, что документально подтверждены большие потери техники со стороны Украины. Западные танки не могут оказать большого влияния в контрнаступлении. «Киеву по-прежнему приходится полагаться на свои унаследованные запасы танков советской эпохи для оснащения своих оставшихся бригад», — сообщается в статье. Ранее российские военкоры сообщили, что командиры ВСУ приняли решение отправить на прорыв Запорожского фронта технику Запада, передает телеканал 360. Минобороны РФ заявило, что российский танковый экипаж с использованием нового тактического приема уничтожил украинский опорный пункт и технику.