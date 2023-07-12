Упавшему из окна сыну Ефремова сделали последнюю операцию

12 июля 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Николай Ефремов перенес последнюю операцию Фото: социальные сети Николая Евфремова Актеру театра Николаю Ефремову провели последнюю операцию на руке. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Николаю Ефремову 11 июля провели последнюю операцию на руке», — передает слова источника Пятый канал. Он добавил, что состояние актера продолжает вызывать опасения у врачей. В ходе последней операции был обнаружен многооскольчатый перелом, удалена гематома, и наложены временная фиксация и пластина, заключил источник. Несмотря на усилия специалистов и операции на руке, сын артиста продолжает проявлять неподобающее поведение по отношению к врачам. Ранее Ефремов-младший выпал из окна. Впоследствии стало известно, что ему была необходима искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и он был подключен к специальному аппарату. Также актер перенес операцию по трепанации черепа. Нейрохирург провел оценку шансов выздоровления сына Ефремова после операции. По словам эксперта, последствия будут зависеть от степени повреждения головного мозга Николая Ефремова, передают «Дни.ру».

Актеру театра Николаю Ефремову провели последнюю операцию на руке. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Николаю Ефремову 11 июля провели последнюю операцию на руке», — передает слова источника Пятый канал. Он добавил, что состояние актера продолжает вызывать опасения у врачей. В ходе последней операции был обнаружен многооскольчатый перелом, удалена гематома, и наложены временная фиксация и пластина, заключил источник. Несмотря на усилия специалистов и операции на руке, сын артиста продолжает проявлять неподобающее поведение по отношению к врачам. Ранее Ефремов-младший выпал из окна. Впоследствии стало известно, что ему была необходима искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и он был подключен к специальному аппарату. Также актер перенес операцию по трепанации черепа. Нейрохирург провел оценку шансов выздоровления сына Ефремова после операции. По словам эксперта, последствия будут зависеть от степени повреждения головного мозга Николая Ефремова, передают «Дни.ру».