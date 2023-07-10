Mash сообщил об ухудшении состояния выпавшего из окна сына Ефремова

Mash: у Николая Ефремова обнаружили пневмоторакс
© Служба новостей «URA.RU»
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У Николая Ефремова диагностировали пневмоторакс Фото:

У Николая Ефремова, сына актера Михаила Ефремова, начались проблемы с легкими. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, у него обнаружили пневмоторакс и установили дренаж

«У Николая Ефремова начались проблемы с легкими после операции. По нашей информации, хирурги диагностировали у него пневмоторакс и установили дренаж», — говорится в сообщении. Отмечается, что установка выкачивает воздух для предотвращения быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции.

По данным канала, по телу Ефремова заметно множество кровоподтеков, синяков и ссадин после падения с третьего этажа. «Также медики стараются откачать лишнюю жидкость, которая сбивает работу вентиляционной функции легких и мешает газообмену при дыхании», — отмечается в материале. Врачи внимательно следят за здоровьем и состоянием Николая Ефремова.

В конце июня появилась информация о падении Ефремова из окна собственной московской квартиры. Николай Ефремов находится в сознании, однако его состояние остается тяжелым. Врачи удалили ему часть костей таза, передает телеканал 360.

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У Николая Ефремова, сына актера Михаила Ефремова, начались проблемы с легкими. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, у него обнаружили пневмоторакс и установили дренаж «У Николая Ефремова начались проблемы с легкими после операции. По нашей информации, хирурги диагностировали у него пневмоторакс и установили дренаж», — говорится в сообщении. Отмечается, что установка выкачивает воздух для предотвращения быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. По данным канала, по телу Ефремова заметно множество кровоподтеков, синяков и ссадин после падения с третьего этажа. «Также медики стараются откачать лишнюю жидкость, которая сбивает работу вентиляционной функции легких и мешает газообмену при дыхании», — отмечается в материале. Врачи внимательно следят за здоровьем и состоянием Николая Ефремова. В конце июня появилась информация о падении Ефремова из окна собственной московской квартиры. Николай Ефремов находится в сознании, однако его состояние остается тяжелым. Врачи удалили ему часть костей таза, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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