Mash сообщил об ухудшении состояния выпавшего из окна сына Ефремова

Mash: у Николая Ефремова обнаружили пневмоторакс

10 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

У Николая Ефремова диагностировали пневмоторакс Фото: социальные сети Николая Евфремова У Николая Ефремова, сына актера Михаила Ефремова, начались проблемы с легкими. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, у него обнаружили пневмоторакс и установили дренаж «У Николая Ефремова начались проблемы с легкими после операции. По нашей информации, хирурги диагностировали у него пневмоторакс и установили дренаж», — говорится в сообщении. Отмечается, что установка выкачивает воздух для предотвращения быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. По данным канала, по телу Ефремова заметно множество кровоподтеков, синяков и ссадин после падения с третьего этажа. «Также медики стараются откачать лишнюю жидкость, которая сбивает работу вентиляционной функции легких и мешает газообмену при дыхании», — отмечается в материале. Врачи внимательно следят за здоровьем и состоянием Николая Ефремова. В конце июня появилась информация о падении Ефремова из окна собственной московской квартиры. Николай Ефремов находится в сознании, однако его состояние остается тяжелым. Врачи удалили ему часть костей таза, передает телеканал 360.

У Николая Ефремова, сына актера Михаила Ефремова, начались проблемы с легкими. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, у него обнаружили пневмоторакс и установили дренаж «У Николая Ефремова начались проблемы с легкими после операции. По нашей информации, хирурги диагностировали у него пневмоторакс и установили дренаж», — говорится в сообщении. Отмечается, что установка выкачивает воздух для предотвращения быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. По данным канала, по телу Ефремова заметно множество кровоподтеков, синяков и ссадин после падения с третьего этажа. «Также медики стараются откачать лишнюю жидкость, которая сбивает работу вентиляционной функции легких и мешает газообмену при дыхании», — отмечается в материале. Врачи внимательно следят за здоровьем и состоянием Николая Ефремова. В конце июня появилась информация о падении Ефремова из окна собственной московской квартиры. Николай Ефремов находится в сознании, однако его состояние остается тяжелым. Врачи удалили ему часть костей таза, передает телеканал 360.