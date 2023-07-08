Mash: сын Ефремова после падения из окна не ориентируется в пространстве

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Николай Ефремов находится в сознании, пишет Mash Фото:

На данный момент актер Николай Ефремов находится в сознании, но испытывает затруднения в ориентации в пространстве. Его состояние все еще остается тяжелым.

«Сейчас Николай Ефремов в сознании, но не ориентируется в пространстве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что актеру удалили часть тазовых костей, которые не получится восстановить после таких травм. Ефремову было проведено пять операций, и его состояние все еще остается тяжелым.

На теле актера присутствуют кровоподтеки, ушибы и ссадины. Недавно медики применили аппараты для фиксации тела Николая, а также осуществили удаление и регенерацию нескольких костей таза. Основным диагнозом после падения с большой высоты является кататравма. Также отмечается закрытая травма головного мозга, травма грудной клетки, сотрясение, ушиб легких и переломы костей таза, бедра и локтя, передает telegram-канал.

В конце июня стало известно о падении Николая Ефремова из окна его московской квартиры. В последнее время состояние сына актера Михаила Ефремова Николая улучшается, передает «Национальное агентство новостей». Актеру понадобится операция, сообщает телеканал 360.

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На данный момент актер Николай Ефремов находится в сознании, но испытывает затруднения в ориентации в пространстве. Его состояние все еще остается тяжелым. «Сейчас Николай Ефремов в сознании, но не ориентируется в пространстве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что актеру удалили часть тазовых костей, которые не получится восстановить после таких травм. Ефремову было проведено пять операций, и его состояние все еще остается тяжелым. На теле актера присутствуют кровоподтеки, ушибы и ссадины. Недавно медики применили аппараты для фиксации тела Николая, а также осуществили удаление и регенерацию нескольких костей таза. Основным диагнозом после падения с большой высоты является кататравма. Также отмечается закрытая травма головного мозга, травма грудной клетки, сотрясение, ушиб легких и переломы костей таза, бедра и локтя, передает telegram-канал. В конце июня стало известно о падении Николая Ефремова из окна его московской квартиры. В последнее время состояние сына актера Михаила Ефремова Николая улучшается, передает «Национальное агентство новостей». Актеру понадобится операция, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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