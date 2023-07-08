Mash: сын Ефремова после падения из окна не ориентируется в пространстве

08 июля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Николай Ефремов находится в сознании, пишет Mash Фото: Анна Майорова © URA.RU На данный момент актер Николай Ефремов находится в сознании, но испытывает затруднения в ориентации в пространстве. Его состояние все еще остается тяжелым. «Сейчас Николай Ефремов в сознании, но не ориентируется в пространстве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что актеру удалили часть тазовых костей, которые не получится восстановить после таких травм. Ефремову было проведено пять операций, и его состояние все еще остается тяжелым. На теле актера присутствуют кровоподтеки, ушибы и ссадины. Недавно медики применили аппараты для фиксации тела Николая, а также осуществили удаление и регенерацию нескольких костей таза. Основным диагнозом после падения с большой высоты является кататравма. Также отмечается закрытая травма головного мозга, травма грудной клетки, сотрясение, ушиб легких и переломы костей таза, бедра и локтя, передает telegram-канал. В конце июня стало известно о падении Николая Ефремова из окна его московской квартиры. В последнее время состояние сына актера Михаила Ефремова Николая улучшается, передает «Национальное агентство новостей». Актеру понадобится операция, сообщает телеканал 360.

На данный момент актер Николай Ефремов находится в сознании, но испытывает затруднения в ориентации в пространстве. Его состояние все еще остается тяжелым. «Сейчас Николай Ефремов в сознании, но не ориентируется в пространстве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что актеру удалили часть тазовых костей, которые не получится восстановить после таких травм. Ефремову было проведено пять операций, и его состояние все еще остается тяжелым. На теле актера присутствуют кровоподтеки, ушибы и ссадины. Недавно медики применили аппараты для фиксации тела Николая, а также осуществили удаление и регенерацию нескольких костей таза. Основным диагнозом после падения с большой высоты является кататравма. Также отмечается закрытая травма головного мозга, травма грудной клетки, сотрясение, ушиб легких и переломы костей таза, бедра и локтя, передает telegram-канал. В конце июня стало известно о падении Николая Ефремова из окна его московской квартиры. В последнее время состояние сына актера Михаила Ефремова Николая улучшается, передает «Национальное агентство новостей». Актеру понадобится операция, сообщает телеканал 360.