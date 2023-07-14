14 июля 2023

Кадыров объявил о готовности баллотироваться на пост главы региона

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Кадыров подчеркнул, что не допустит необходимости искать себе замену Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен вновь баллотироваться на пост лидера региона. Таким образом политик опроверг слухи о том, что на его место ищут другого кандидата.

«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет <…> снова пойду на выборы», — сообщил Кадыров на совещании, видеозапись которого опубликована в telegram-канале политика.

Ранее Кадыров также заявил, что может баллотировать на пост президента страны. Однако, по словам политика, делать он этого не собирается, передает РТ.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен вновь баллотироваться на пост лидера региона. Таким образом политик опроверг слухи о том, что на его место ищут другого кандидата. «Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет <…> снова пойду на выборы», — сообщил Кадыров на совещании, видеозапись которого опубликована в telegram-канале политика. Ранее Кадыров также заявил, что может баллотировать на пост президента страны. Однако, по словам политика, делать он этого не собирается, передает РТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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