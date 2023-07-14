Кадыров объявил о готовности баллотироваться на пост главы региона

Кадыров подчеркнул, что не допустит необходимости искать себе замену
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен вновь баллотироваться на пост лидера региона. Таким образом политик опроверг слухи о том, что на его место ищут другого кандидата.
«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет <…> снова пойду на выборы», —
Ранее Кадыров также заявил, что может баллотировать на пост президента страны. Однако, по словам политика, делать он этого не собирается, передает РТ.
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