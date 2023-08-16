Суд наказал владельца «Билайн» за фильм с ЛГБТ сценами

При показе фильма компанией не были проставлены маркировки
Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком», владеющую «Билайном», за показ фильма с ЛГБТ-сценами без нужной маркировки. На прошлой неделе компания уже получала штраф по той же статье.
«Суд оштрафовал „Вымпелком“ на миллион рублей за фильм с ЛГБТ-сценами без маркировки „18+“», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что на прошлой неделе компания уже получала аналогичный штраф.
Ранее подобные штрафы получали киносервисы и телеканалы. Так, телеканал «ТВ-3» получил штраф в четыре миллиона за «распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних».
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