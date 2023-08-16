Суд наказал владельца «Билайн» за фильм с ЛГБТ сценами

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При показе фильма компанией не были проставлены маркировки Фото:

Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком», владеющую «Билайном», за показ фильма с ЛГБТ-сценами без нужной маркировки. На прошлой неделе компания уже получала штраф по той же статье.

«Суд оштрафовал „Вымпелком“ на миллион рублей за фильм с ЛГБТ-сценами без маркировки „18+“», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что на прошлой неделе компания уже получала аналогичный штраф.

Ранее подобные штрафы получали киносервисы и телеканалы. Так, телеканал «ТВ-3» получил штраф в четыре миллиона за «распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних».

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Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком», владеющую «Билайном», за показ фильма с ЛГБТ-сценами без нужной маркировки. На прошлой неделе компания уже получала штраф по той же статье. «Суд оштрафовал „Вымпелком“ на миллион рублей за фильм с ЛГБТ-сценами без маркировки „18+“», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что на прошлой неделе компания уже получала аналогичный штраф. Ранее подобные штрафы получали киносервисы и телеканалы. Так, телеканал «ТВ-3» получил штраф в четыре миллиона за «распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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