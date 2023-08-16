Суд наказал владельца «Билайн» за фильм с ЛГБТ сценами 16 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 + При показе фильма компанией не были проставлены маркировки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком», владеющую «Билайном», за показ фильма с ЛГБТ-сценами без нужной маркировки. На прошлой неделе компания уже получала штраф по той же статье. «Суд оштрафовал „Вымпелком“ на миллион рублей за фильм с ЛГБТ-сценами без маркировки „18+“», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что на прошлой неделе компания уже получала аналогичный штраф. Ранее подобные штрафы получали киносервисы и телеканалы. Так, телеканал «ТВ-3» получил штраф в четыре миллиона за «распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних». Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком», владеющую «Билайном», за показ фильма с ЛГБТ-сценами без нужной маркировки. На прошлой неделе компания уже получала штраф по той же статье. «Суд оштрафовал „Вымпелком“ на миллион рублей за фильм с ЛГБТ-сценами без маркировки „18+“», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что на прошлой неделе компания уже получала аналогичный штраф. Ранее подобные штрафы получали киносервисы и телеканалы. Так, телеканал «ТВ-3» получил штраф в четыре миллиона за «распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям