Российский боец Тактаров обвинил Хабиба Нурмагомедова в похищении друга

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Новое знание, Хабиб Нурмагомедов. Москва, нурмагомедов хабиб
Хабибу Нурмагомедову не понравился друг Олега Тактарова, который снимал документальный фильм Фото:

В 2018 году друзья экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова похитили друга российского бойца смешанных единоборств Олега Тактарова. Товарищ Тактарова (Егор) во время встречи с Нурмагомедовым снимал документальный фильм. Об этом рассказал сам боец смешанных единоборств.

«Хабиб был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм „Как из ММА попасть в Голливуд“. <…> Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером выкрадывать Егора, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал», — отметил Олег Тактаров в разговоре с News.ru. Он также сообщил, что все кадры со съемок уже были загружены в облако, поэтому похищать друга было бессмысленно. Тактаров заявил, что после этой истории у него долгое время оставался неприятный осадок.

Тактаров известен тем, что стал первым россиянином, который получил чемпионский пояс UFC. Спустя 22 года такой же титул получил Хабиб Нурмагомедов.

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В 2018 году друзья экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова похитили друга российского бойца смешанных единоборств Олега Тактарова. Товарищ Тактарова (Егор) во время встречи с Нурмагомедовым снимал документальный фильм. Об этом рассказал сам боец смешанных единоборств. «Хабиб был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм „Как из ММА попасть в Голливуд“. <…> Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером выкрадывать Егора, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал», — отметил Олег Тактаров в разговоре с News.ru. Он также сообщил, что все кадры со съемок уже были загружены в облако, поэтому похищать друга было бессмысленно. Тактаров заявил, что после этой истории у него долгое время оставался неприятный осадок. Тактаров известен тем, что стал первым россиянином, который получил чемпионский пояс UFC. Спустя 22 года такой же титул получил Хабиб Нурмагомедов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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