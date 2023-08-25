Российский боец Тактаров обвинил Хабиба Нурмагомедова в похищении друга

25 августа 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Хабибу Нурмагомедову не понравился друг Олега Тактарова, который снимал документальный фильм Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2018 году друзья экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова похитили друга российского бойца смешанных единоборств Олега Тактарова. Товарищ Тактарова (Егор) во время встречи с Нурмагомедовым снимал документальный фильм. Об этом рассказал сам боец смешанных единоборств. «Хабиб был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм „Как из ММА попасть в Голливуд“. <…> Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером выкрадывать Егора, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал», — отметил Олег Тактаров в разговоре с News.ru. Он также сообщил, что все кадры со съемок уже были загружены в облако, поэтому похищать друга было бессмысленно. Тактаров заявил, что после этой истории у него долгое время оставался неприятный осадок. Тактаров известен тем, что стал первым россиянином, который получил чемпионский пояс UFC. Спустя 22 года такой же титул получил Хабиб Нурмагомедов.

В 2018 году друзья экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова похитили друга российского бойца смешанных единоборств Олега Тактарова. Товарищ Тактарова (Егор) во время встречи с Нурмагомедовым снимал документальный фильм. Об этом рассказал сам боец смешанных единоборств. «Хабиб был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм „Как из ММА попасть в Голливуд“. <…> Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером выкрадывать Егора, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал», — отметил Олег Тактаров в разговоре с News.ru. Он также сообщил, что все кадры со съемок уже были загружены в облако, поэтому похищать друга было бессмысленно. Тактаров заявил, что после этой истории у него долгое время оставался неприятный осадок. Тактаров известен тем, что стал первым россиянином, который получил чемпионский пояс UFC. Спустя 22 года такой же титул получил Хабиб Нурмагомедов.