Шесть человек получили ранения при обстреле ВСУ Белгородской области

Шесть жителей Валуйского городского округа Белгородской области получили ранения при обстреле ВСУ из РСЗО «Град». По информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские военнослужащие выпустили 12 снарядов.
«В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО „Град“. Пострадали 6 мирных жителей», —
Двое мужчин получили осколочные ранения в области поясницы, у одного также повреждена почка. Третья пострадавшая — пенсионерка. У нее осколочные ранения глаза и руки. Белгородцев госпитализировали. Еще трем пострадавшим оказали помощь на месте без госпитализации. Всего при обстрелах повреждены 49 частных домов, два соцобъекта, три предприятия, легковые и грузовой автомобиль, а также линия электропередач.
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