Шесть человек получили ранения при обстреле ВСУ Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Трех жителей госпитализировали, еще трем оказали помощь на месте происшествия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Шесть жителей Валуйского городского округа Белгородской области получили ранения при обстреле ВСУ из РСЗО «Град». По информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские военнослужащие выпустили 12 снарядов.

«В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО „Град“. Пострадали 6 мирных жителей», — написал Гладков у себя в Telegram.

Двое мужчин получили осколочные ранения в области поясницы, у одного также повреждена почка. Третья пострадавшая — пенсионерка. У нее осколочные ранения глаза и руки. Белгородцев госпитализировали. Еще трем пострадавшим оказали помощь на месте без госпитализации. Всего при обстрелах повреждены 49 частных домов, два соцобъекта, три предприятия, легковые и грузовой автомобиль, а также линия электропередач.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шесть жителей Валуйского городского округа Белгородской области получили ранения при обстреле ВСУ из РСЗО «Град». По информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские военнослужащие выпустили 12 снарядов. «В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО „Град“. Пострадали 6 мирных жителей», — написал Гладков у себя в Telegram. Двое мужчин получили осколочные ранения в области поясницы, у одного также повреждена почка. Третья пострадавшая — пенсионерка. У нее осколочные ранения глаза и руки. Белгородцев госпитализировали. Еще трем пострадавшим оказали помощь на месте без госпитализации. Всего при обстрелах повреждены 49 частных домов, два соцобъекта, три предприятия, легковые и грузовой автомобиль, а также линия электропередач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...