16 сентября 2023

В порты Украины впервые проплыли два судна в обход предупреждений Минобороны РФ

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Сухогрузы Aroyat и Resilient Africa прибыли в украинские порты Фото:
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Сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта Москвы и Киева вошли в украинские порты «Черноморск» и «Великая Одесса». Об этом написали в издании «Интерфакс-Украина». Ранее в Минобороны РФ заявили, что каждое судно, проходящее через российский гуманитарный коридор в Черном море, будет считаться военным объектом.

«Турецкий сухогруз Aroyat под флагом Палау вошел около 18:00 (по мск) в акваторию порта „Черноморск“, став первым гражданским судном с начала войны, которое за пределами зернового коридора достигло украинского порта „Великой Одессы“», — передает агентство данные сервиса MarineTraffic. Уточняется, что в порт также прибыл балкер Resilient Africa под флагом Палау.

После выхода России из зерновой сделки Минобороны запретило использовать гуманитарный коридор РФ посторонним судам. Тогда Украина и НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию, что позволит обходить ограничения, введенные российской стороной. Позже стало известно, что первые два судна уже проплыли по альтернативному коридору в черном море.

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Сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта Москвы и Киева вошли в украинские порты «Черноморск» и «Великая Одесса». Об этом написали в издании «Интерфакс-Украина». Ранее в Минобороны РФ заявили, что каждое судно, проходящее через российский гуманитарный коридор в Черном море, будет считаться военным объектом. «Турецкий сухогруз Aroyat под флагом Палау вошел около 18:00 (по мск) в акваторию порта „Черноморск“, став первым гражданским судном с начала войны, которое за пределами зернового коридора достигло украинского порта „Великой Одессы“», — передает агентство данные сервиса MarineTraffic. Уточняется, что в порт также прибыл балкер Resilient Africa под флагом Палау. После выхода России из зерновой сделки Минобороны запретило использовать гуманитарный коридор РФ посторонним судам. Тогда Украина и НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию, что позволит обходить ограничения, введенные российской стороной. Позже стало известно, что первые два судна уже проплыли по альтернативному коридору в черном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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