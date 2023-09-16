В порты Украины впервые проплыли два судна в обход предупреждений Минобороны РФ

17 сентября 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Сухогрузы Aroyat и Resilient Africa прибыли в украинские порты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта Москвы и Киева вошли в украинские порты «Черноморск» и «Великая Одесса». Об этом написали в издании «Интерфакс-Украина». Ранее в Минобороны РФ заявили, что каждое судно, проходящее через российский гуманитарный коридор в Черном море, будет считаться военным объектом. «Турецкий сухогруз Aroyat под флагом Палау вошел около 18:00 (по мск) в акваторию порта „Черноморск“, став первым гражданским судном с начала войны, которое за пределами зернового коридора достигло украинского порта „Великой Одессы“», — передает агентство данные сервиса MarineTraffic. Уточняется, что в порт также прибыл балкер Resilient Africa под флагом Палау. После выхода России из зерновой сделки Минобороны запретило использовать гуманитарный коридор РФ посторонним судам. Тогда Украина и НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию, что позволит обходить ограничения, введенные российской стороной. Позже стало известно, что первые два судна уже проплыли по альтернативному коридору в черном море.

Сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта Москвы и Киева вошли в украинские порты «Черноморск» и «Великая Одесса». Об этом написали в издании «Интерфакс-Украина». Ранее в Минобороны РФ заявили, что каждое судно, проходящее через российский гуманитарный коридор в Черном море, будет считаться военным объектом. «Турецкий сухогруз Aroyat под флагом Палау вошел около 18:00 (по мск) в акваторию порта „Черноморск“, став первым гражданским судном с начала войны, которое за пределами зернового коридора достигло украинского порта „Великой Одессы“», — передает агентство данные сервиса MarineTraffic. Уточняется, что в порт также прибыл балкер Resilient Africa под флагом Палау. После выхода России из зерновой сделки Минобороны запретило использовать гуманитарный коридор РФ посторонним судам. Тогда Украина и НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию, что позволит обходить ограничения, введенные российской стороной. Позже стало известно, что первые два судна уже проплыли по альтернативному коридору в черном море.