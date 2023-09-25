Кабмин раскрыл, сколько человек бежали в Армению из Карабаха

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 6650 человек
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Из Нагорного Карабаха в Армению выехало 6650 гражданских. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Армении.
«Из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев», —
Ранее советник президента Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян уточнял, что из территории готовы уехать 120 тысяч армян. Основным поводом для этого является их нежелание жить на территории Азербайджана. Баку начал операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. Спустя сутки она была завершена.
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