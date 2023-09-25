Кабмин раскрыл, сколько человек бежали в Армению из Карабаха

Правительство Армении: из Карабаха в страну прибыли 6650 человек
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Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 6650 человек Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Из Нагорного Карабаха в Армению выехало 6650 гражданских. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Армении.

«Из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев», — сообщается на сайте правительства. Отмечается, что власти готовы предоставить временное жилье нуждающимся.

Ранее советник президента Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян уточнял, что из территории готовы уехать 120 тысяч армян. Основным поводом для этого является их нежелание жить на территории Азербайджана. Баку начал операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. Спустя сутки она была завершена.

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Из Нагорного Карабаха в Армению выехало 6650 гражданских. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Армении. «Из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев», — сообщается на сайте правительства. Отмечается, что власти готовы предоставить временное жилье нуждающимся. Ранее советник президента Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян уточнял, что из территории готовы уехать 120 тысяч армян. Основным поводом для этого является их нежелание жить на территории Азербайджана. Баку начал операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. Спустя сутки она была завершена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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