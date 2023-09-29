29 сентября 2023

Кличко отказался умирать за Украину

Брат мэра Киева Кличко отказался умирать за Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Кличко заявил, что не хочет вступать в ВСУ Фото:
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Брат мэра Киева Виталия Кличко, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, объяснил, почему не хочет вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он заявил, что не хочет умирать за свою страну.

«Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — заявил Владимир Кличко, его слова передает телеканал ZDF. Кличко также высказался, что украинцы готовы идти на службу добровольно. По его мнению, большинство военных на фронте — это не мобилизованные.

Ранее в диалоге с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ готовятся к обороне перед заморозками. По его словам, для этого Киев проведет тотальную мобилизацию.

Чтобы набрать больше солдат в ряды ВСУ, Киев смягчил требования по здоровью. Теперь на поле боя смогут попасть люди, у которых бессимптомный ВИЧ, хронические заболевания крови и кратковременные проявления расстройства психики, сообщает телеканал 360.

К тому же с 22 июня в Киеве действует всеобщая мобилизация. Украина приняла такие меры на фоне провала контрнаступления.

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Брат мэра Киева Виталия Кличко, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, объяснил, почему не хочет вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он заявил, что не хочет умирать за свою страну. «Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — заявил Владимир Кличко, его слова передает телеканал ZDF. Кличко также высказался, что украинцы готовы идти на службу добровольно. По его мнению, большинство военных на фронте — это не мобилизованные. Ранее в диалоге с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ готовятся к обороне перед заморозками. По его словам, для этого Киев проведет тотальную мобилизацию. Чтобы набрать больше солдат в ряды ВСУ, Киев смягчил требования по здоровью. Теперь на поле боя смогут попасть люди, у которых бессимптомный ВИЧ, хронические заболевания крови и кратковременные проявления расстройства психики, сообщает телеканал 360. К тому же с 22 июня в Киеве действует всеобщая мобилизация. Украина приняла такие меры на фоне провала контрнаступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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