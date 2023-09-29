Кличко отказался умирать за Украину

Брат мэра Киева Кличко отказался умирать за Украину

30 сентября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Владимир Кличко заявил, что не хочет вступать в ВСУ Фото: Агентство «Москва» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Брат мэра Киева Виталия Кличко, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, объяснил, почему не хочет вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он заявил, что не хочет умирать за свою страну. «Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — заявил Владимир Кличко, его слова передает телеканал ZDF . Кличко также высказался, что украинцы готовы идти на службу добровольно. По его мнению, большинство военных на фронте — это не мобилизованные. Ранее в диалоге с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ готовятся к обороне перед заморозками. По его словам, для этого Киев проведет тотальную мобилизацию. Чтобы набрать больше солдат в ряды ВСУ, Киев смягчил требования по здоровью. Теперь на поле боя смогут попасть люди, у которых бессимптомный ВИЧ, хронические заболевания крови и кратковременные проявления расстройства психики, сообщает телеканал 360. К тому же с 22 июня в Киеве действует всеобщая мобилизация. Украина приняла такие меры на фоне провала контрнаступления.

Брат мэра Киева Виталия Кличко, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, объяснил, почему не хочет вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он заявил, что не хочет умирать за свою страну. «Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — заявил Владимир Кличко, его слова передает телеканал ZDF. Кличко также высказался, что украинцы готовы идти на службу добровольно. По его мнению, большинство военных на фронте — это не мобилизованные. Ранее в диалоге с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ готовятся к обороне перед заморозками. По его словам, для этого Киев проведет тотальную мобилизацию. Чтобы набрать больше солдат в ряды ВСУ, Киев смягчил требования по здоровью. Теперь на поле боя смогут попасть люди, у которых бессимптомный ВИЧ, хронические заболевания крови и кратковременные проявления расстройства психики, сообщает телеканал 360. К тому же с 22 июня в Киеве действует всеобщая мобилизация. Украина приняла такие меры на фоне провала контрнаступления.