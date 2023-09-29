Военный эксперт Дандыкин: ВСУ готовятся к обороне

30 сентября 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Украинская армия хочет закрепиться на своих нынешних позициях Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся выстраивать оборону на позициях, на которых они сейчас находятся. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «ВСУ готовятся к обороне. Они хотят зафиксировать те позиции, на которых сейчас находятся, в том числе в серой зоне. Будут ждать, собирать силы. Проведут тотальную мобилизацию, обучат личный состав, чтобы попробовать удачу в следующем году. К долгой борьбе мы готовы, судя по оборонному бюджету на следующий год», — сказал Василий Дандыкин. Российской армии следует не допустить подобных планов ВСУ, подчеркнул военный эксперт. «Наша задача не дать им этого сделать. Не дать им закрепиться на позициях, оборудовать их. Времени не дать. Это будет правильно. Это будет возможность улучшить позиции. Особенно это касательно донецкого направления, где у врага организованная оборона с 2014 года», — объяснил собеседник агентства. Ранее в The New York Times заявили, что если Украина вовремя не остановится и продолжит попытки контрнаступления, то ее ждет сильнейшее поражение на поле боя. В издании отметили, что в этом случае проиграет не только Украина, но и США.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся выстраивать оборону на позициях, на которых они сейчас находятся. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «ВСУ готовятся к обороне. Они хотят зафиксировать те позиции, на которых сейчас находятся, в том числе в серой зоне. Будут ждать, собирать силы. Проведут тотальную мобилизацию, обучат личный состав, чтобы попробовать удачу в следующем году. К долгой борьбе мы готовы, судя по оборонному бюджету на следующий год», — сказал Василий Дандыкин. Российской армии следует не допустить подобных планов ВСУ, подчеркнул военный эксперт. «Наша задача не дать им этого сделать. Не дать им закрепиться на позициях, оборудовать их. Времени не дать. Это будет правильно. Это будет возможность улучшить позиции. Особенно это касательно донецкого направления, где у врага организованная оборона с 2014 года», — объяснил собеседник агентства. Ранее в The New York Times заявили, что если Украина вовремя не остановится и продолжит попытки контрнаступления, то ее ждет сильнейшее поражение на поле боя. В издании отметили, что в этом случае проиграет не только Украина, но и США.