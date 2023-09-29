Маляр признала сложную ситуацию на фронте из-за нехватки вооружения ВСУ

29 сентября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Анна Маляр сообщила, что у ВСУ не хватает западного вооружения Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У бойцов ВСУ недостаточно вооружения. Об этом сообщила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские солдаты очень медленно продвигаются во время своего контрнаступления. «Если так смотреть, то ситуация очень сложная. Продвигаемся по состоянию сейчас медленно — несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений», — заявила Маляр в своем telegram-канале. Она отметила, что ВСУ не хватает западного вооружения. По словам Маляр, у РФ преимущество в оружии. Она подчеркнула, что конфликт может закончиться поражением для Украины. Ранее Запад показал, что начал уставать от поддержки киевского режима и поставок оружия, передает телеканал 360. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны дали отмашку для того, чтобы начать «сливать» президента Украины Владимира Зеленского. Глава Минобороны РФ сообщил, что военный ресурс Украины истощен, передает «Дни.ру».

У бойцов ВСУ недостаточно вооружения. Об этом сообщила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские солдаты очень медленно продвигаются во время своего контрнаступления. «Если так смотреть, то ситуация очень сложная. Продвигаемся по состоянию сейчас медленно — несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений», — заявила Маляр в своем telegram-канале. Она отметила, что ВСУ не хватает западного вооружения. По словам Маляр, у РФ преимущество в оружии. Она подчеркнула, что конфликт может закончиться поражением для Украины. Ранее Запад показал, что начал уставать от поддержки киевского режима и поставок оружия, передает телеканал 360. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны дали отмашку для того, чтобы начать «сливать» президента Украины Владимира Зеленского. Глава Минобороны РФ сообщил, что военный ресурс Украины истощен, передает «Дни.ру».