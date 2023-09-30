Подросток в Москве угрожает взорвать школу из-за 100 тысяч рублей

В Москве подросток угрожает взорвать школу. Он требует от одной из учительниц перевода 100 тысяч рублей на его счет в обмен на безопасность учеников. Об этом пишет telegram-канал SHOT.
«Прямо сейчас подросток угрожает взорвать школу в Москве, если учительница не переведет ему 100 тысяч рублей», — сообщает канал. Там добавили, что молодой человек, являющийся вымогателем, связался с классным руководителем и потребовал деньги в обмен на безопасность «сотен учеников».
На место инцидента направлены сотрудники правоохранительных органов. Вымогательству была подвергнута преподаватель русского языка и литературы в школе № 648 Головинского района российской столицы. Сейчас выясняется, были ли у учительницы недавние конфликты с учениками, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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