Россиян предупредили о возможном подорожании интернета

Стоимость домашнего интернета и других услуг фиксированной связи в России может вырасти на 10—15% в 2024 году. Об этом рассказали руководители крупных российских интернет-провайдеров.
«В 2024 году тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10—15% и даже больше. Это показали результаты опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенного агентством TelcomDaily», — пишут «Известия». О повышении цен с 2024 года предупредили 82% респондентов.
Главной причиной подорожания стал рост затрат на покупку оборудования, которое выросло в цене после ухода большинства зарубежных вендоров. Увеличились также операционные расходы, арендная плата и затраты на логистику, говорят эксперты. Тарифы на связь в РФ останутся одними из самых низких в мире, даже несмотря на их прогнозируемый рост.
Ранее россияне пожаловались на платный режим модема в смартфонах. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились клиенты крупных операторов мобильной связи. Они заметили, что за работу смартфона в режиме роутера и раздачу интернета стали взимать плату, сообщает телеканал 360.
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