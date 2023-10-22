22 октября 2023

Россиян предупредили о возможном подорожании интернета

«Известия»: домашний интернет подорожает на 10-15% в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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О повышении цен предупредили 82% опрошенных интернет-провайдеров Фото:

Стоимость домашнего интернета и других услуг фиксированной связи в России может вырасти на 10—15% в 2024 году. Об этом рассказали руководители крупных российских интернет-провайдеров.

«В 2024 году тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10—15% и даже больше. Это показали результаты опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенного агентством TelcomDaily», — пишут «Известия». О повышении цен с 2024 года предупредили 82% респондентов.

Главной причиной подорожания стал рост затрат на покупку оборудования, которое выросло в цене после ухода большинства зарубежных вендоров. Увеличились также операционные расходы, арендная плата и затраты на логистику, говорят эксперты. Тарифы на связь в РФ останутся одними из самых низких в мире, даже несмотря на их прогнозируемый рост.

Ранее россияне пожаловались на платный режим модема в смартфонах. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились клиенты крупных операторов мобильной связи. Они заметили, что за работу смартфона в режиме роутера и раздачу интернета стали взимать плату, сообщает телеканал 360.

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Стоимость домашнего интернета и других услуг фиксированной связи в России может вырасти на 10—15% в 2024 году. Об этом рассказали руководители крупных российских интернет-провайдеров. «В 2024 году тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10—15% и даже больше. Это показали результаты опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенного агентством TelcomDaily», — пишут «Известия». О повышении цен с 2024 года предупредили 82% респондентов. Главной причиной подорожания стал рост затрат на покупку оборудования, которое выросло в цене после ухода большинства зарубежных вендоров. Увеличились также операционные расходы, арендная плата и затраты на логистику, говорят эксперты. Тарифы на связь в РФ останутся одними из самых низких в мире, даже несмотря на их прогнозируемый рост. Ранее россияне пожаловались на платный режим модема в смартфонах. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились клиенты крупных операторов мобильной связи. Они заметили, что за работу смартфона в режиме роутера и раздачу интернета стали взимать плату, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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