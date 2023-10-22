Россиян предупредили о возможном подорожании интернета

«Известия»: домашний интернет подорожает на 10-15% в 2024 году

23 октября 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

О повышении цен предупредили 82% опрошенных интернет-провайдеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость домашнего интернета и других услуг фиксированной связи в России может вырасти на 10—15% в 2024 году. Об этом рассказали руководители крупных российских интернет-провайдеров. «В 2024 году тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10—15% и даже больше. Это показали результаты опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенного агентством TelcomDaily», — пишут «Известия». О повышении цен с 2024 года предупредили 82% респондентов. Главной причиной подорожания стал рост затрат на покупку оборудования, которое выросло в цене после ухода большинства зарубежных вендоров. Увеличились также операционные расходы, арендная плата и затраты на логистику, говорят эксперты. Тарифы на связь в РФ останутся одними из самых низких в мире, даже несмотря на их прогнозируемый рост. Ранее россияне пожаловались на платный режим модема в смартфонах. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились клиенты крупных операторов мобильной связи. Они заметили, что за работу смартфона в режиме роутера и раздачу интернета стали взимать плату, сообщает телеканал 360.

Стоимость домашнего интернета и других услуг фиксированной связи в России может вырасти на 10—15% в 2024 году. Об этом рассказали руководители крупных российских интернет-провайдеров. «В 2024 году тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10—15% и даже больше. Это показали результаты опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенного агентством TelcomDaily», — пишут «Известия». О повышении цен с 2024 года предупредили 82% респондентов. Главной причиной подорожания стал рост затрат на покупку оборудования, которое выросло в цене после ухода большинства зарубежных вендоров. Увеличились также операционные расходы, арендная плата и затраты на логистику, говорят эксперты. Тарифы на связь в РФ останутся одними из самых низких в мире, даже несмотря на их прогнозируемый рост. Ранее россияне пожаловались на платный режим модема в смартфонах. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились клиенты крупных операторов мобильной связи. Они заметили, что за работу смартфона в режиме роутера и раздачу интернета стали взимать плату, сообщает телеканал 360.