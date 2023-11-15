Зеленский: танки Abrams не смогли сыграть большую роль в зоне СВО

Американские танки Abrams, которые США поставили на Украину не сыграли большой роли на фронте. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в соцсети.
«У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу. Пока сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое», — рассказал Зеленский.
Зеленский выразил надежду на то, что его страна в будущем получит больше танков от зарубежных государств. В марте 2022 года Зеленский заявил, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО. Он обвинил партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений и добавил, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы, — передает «Национальная служба новостей».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.