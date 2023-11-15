15 ноября 2023

Зеленский: танки Abrams не смогли сыграть большую роль в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Глава Украины Владимир Зеленский сказал, что американские танки не внесли значимый вклад на поле боя Фото:
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Американские танки Abrams, которые США поставили на Украину не сыграли большой роли на фронте. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в соцсети.

«У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу. Пока сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое», — рассказал Зеленский.

Зеленский выразил надежду на то, что его страна в будущем получит больше танков от зарубежных государств. В марте 2022 года Зеленский заявил, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО. Он обвинил партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений и добавил, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы, — передает «Национальная служба новостей».

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Американские танки Abrams, которые США поставили на Украину не сыграли большой роли на фронте. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в соцсети. «У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу. Пока сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое», — рассказал Зеленский. Зеленский выразил надежду на то, что его страна в будущем получит больше танков от зарубежных государств. В марте 2022 года Зеленский заявил, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО. Он обвинил партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений и добавил, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы, — передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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