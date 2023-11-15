Зеленский: танки Abrams не смогли сыграть большую роль в зоне СВО

16 ноября 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Глава Украины Владимир Зеленский сказал, что американские танки не внесли значимый вклад на поле боя Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские танки Abrams, которые США поставили на Украину не сыграли большой роли на фронте. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в соцсети. «У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу. Пока сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое», — рассказал Зеленский. Зеленский выразил надежду на то, что его страна в будущем получит больше танков от зарубежных государств. В марте 2022 года Зеленский заявил, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО. Он обвинил партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений и добавил, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы, — передает «Национальная служба новостей».

Американские танки Abrams, которые США поставили на Украину не сыграли большой роли на фронте. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в соцсети. «У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу. Пока сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое», — рассказал Зеленский. Зеленский выразил надежду на то, что его страна в будущем получит больше танков от зарубежных государств. В марте 2022 года Зеленский заявил, что Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО. Он обвинил партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений и добавил, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы, — передает «Национальная служба новостей».