Песков: у Путина есть информация о возможных диверсиях со стороны Запада

Песков считает, что Запад будет давить на Россию с помощью диверсий
Президент России Владимир Путин обладает информацией о диверсиях со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин неспроста говорит о возможных диверсиях со стороны Запада. Он обладает определенной информацией», — рассказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. По его словам, Запад и дальше будет оказывать давление на Россию путем диверсий.
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