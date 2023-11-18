Песков: у Путина есть информация о возможных диверсиях со стороны Запада

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков считает, что Запад будет давить на Россию с помощью диверсий Фото:

Президент России Владимир Путин обладает информацией о диверсиях со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин неспроста говорит о возможных диверсиях со стороны Запада. Он обладает определенной информацией», — рассказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. По его словам, Запад и дальше будет оказывать давление на Россию путем диверсий.

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Президент России Владимир Путин обладает информацией о диверсиях со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин неспроста говорит о возможных диверсиях со стороны Запада. Он обладает определенной информацией», — рассказал Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. По его словам, Запад и дальше будет оказывать давление на Россию путем диверсий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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