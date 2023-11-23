23 ноября 2023

Mash: задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

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Альберта Гравина подозревают в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов Фото:

Бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Его подозревают в причастности к нарушениям во время строительства жилых домов.

«Задержание экс-чиновника [Альберта Гравина] может быть связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов. Тех зданий, которые значительно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», — передает telegram-канал Mash.

Там дополнили, что примерно две недели назад Гравина сняли с должности, но позже дали возможность уйти по собственному желанию. Сегодня экс-чиновника задержали сотрудники полиции. С ним работают сотрудники Следственного комитета России.

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Бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Его подозревают в причастности к нарушениям во время строительства жилых домов. «Задержание экс-чиновника [Альберта Гравина] может быть связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов. Тех зданий, которые значительно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», — передает telegram-канал Mash. Там дополнили, что примерно две недели назад Гравина сняли с должности, но позже дали возможность уйти по собственному желанию. Сегодня экс-чиновника задержали сотрудники полиции. С ним работают сотрудники Следственного комитета России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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