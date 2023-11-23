Mash: задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

23 ноября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Альберта Гравина подозревают в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Его подозревают в причастности к нарушениям во время строительства жилых домов. «Задержание экс-чиновника [Альберта Гравина] может быть связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов. Тех зданий, которые значительно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», — передает telegram-канал Mash. Там дополнили, что примерно две недели назад Гравина сняли с должности, но позже дали возможность уйти по собственному желанию. Сегодня экс-чиновника задержали сотрудники полиции. С ним работают сотрудники Следственного комитета России.

Бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Его подозревают в причастности к нарушениям во время строительства жилых домов. «Задержание экс-чиновника [Альберта Гравина] может быть связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов. Тех зданий, которые значительно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», — передает telegram-канал Mash. Там дополнили, что примерно две недели назад Гравина сняли с должности, но позже дали возможность уйти по собственному желанию. Сегодня экс-чиновника задержали сотрудники полиции. С ним работают сотрудники Следственного комитета России.