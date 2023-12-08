Мама погибшего Героя России рассказала, почему попросила Путина вновь стать президентом

Мама погибшего Героя России: мы хотели, чтобы Путин знал, что мы с ним

08 декабря 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Герои России поддержали кандидатуру Владимира Путина на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Обратившиеся к Владимиру Путину с вопросом, будет ли он принимать участие в выборах президента России в 2024 году, после церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле хотели показать, что поддерживают его, и никто кроме него не способен завершить поставленные спецоперацией цели. Об этом сообщила URA.RU мать погибшего Героя РФ Андрея Ковтуна, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. «Для меня была цель, что он должен услышать, что мы по-боевому настроены. Не уговаривать, а чтобы президент узнал, что мы ждем, что он выдвинет свою кандидатуру. Для меня было самое важное, чтобы он понимал, что поддержка у него есть, и я считаю, что на сегодняшний момент она беспрецедентна. Мы в лице наших мамочек, отцов, дедов осознаем историчность момента, и считаем что только Путин может сегодня завершить до конца спецоперацию. Для нас это будет историческая справедливость, осознание и признание подвига наших ребят, которые сегодня ради того, чтобы был мир, отдали свои жизни», — заявила Мария Костюк. Новость по теме Герой ДНР Жога заявил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах-2024. Видео Также она сочла символичным попросить о выдвижении перед Днем Героев Отечества. «В преддверии праздника награждали наших великих воинов звездами Героев. Были мы, как родители, у которых ребята посмертно награждены высшими наградами страны, были Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры орденов мужества, герои труда. Они вносят огромную лепту, чтобы правильно шла спецоперация. Сложилось так, что по-другому нельзя. Был момент, когда нужно было просто подойти и спросить, а может дать понять, что мы готовы, мы идем вместе», — подчеркнула мать погибшего Героя России. Главный вопрос о выдвижении к российскому лидеру задал председатель Народного Совета ДНР Артем Жога. Вместе с ним и Марией Костюк к Путину обратились: награжденные Герои РФ Эдуард Казымов, Максим Поташев, Юрий Мизерный;

мать погибшего Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова — Сапижат Мазаева;

врач, Герой Труда Марьяна Лысенко;

руководитель ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков;

шахтер, Герой Труда Эдуард Щербина. Президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение Путина было спонтанным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обратившиеся к Владимиру Путину с вопросом, будет ли он принимать участие в выборах президента России в 2024 году, после церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле хотели показать, что поддерживают его, и никто кроме него не способен завершить поставленные спецоперацией цели. Об этом сообщила URA.RU мать погибшего Героя РФ Андрея Ковтуна, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. «Для меня была цель, что он должен услышать, что мы по-боевому настроены. Не уговаривать, а чтобы президент узнал, что мы ждем, что он выдвинет свою кандидатуру. Для меня было самое важное, чтобы он понимал, что поддержка у него есть, и я считаю, что на сегодняшний момент она беспрецедентна. Мы в лице наших мамочек, отцов, дедов осознаем историчность момента, и считаем что только Путин может сегодня завершить до конца спецоперацию. Для нас это будет историческая справедливость, осознание и признание подвига наших ребят, которые сегодня ради того, чтобы был мир, отдали свои жизни», — заявила Мария Костюк. Также она сочла символичным попросить о выдвижении перед Днем Героев Отечества. «В преддверии праздника награждали наших великих воинов звездами Героев. Были мы, как родители, у которых ребята посмертно награждены высшими наградами страны, были Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры орденов мужества, герои труда. Они вносят огромную лепту, чтобы правильно шла спецоперация. Сложилось так, что по-другому нельзя. Был момент, когда нужно было просто подойти и спросить, а может дать понять, что мы готовы, мы идем вместе», — подчеркнула мать погибшего Героя России. Главный вопрос о выдвижении к российскому лидеру задал председатель Народного Совета ДНР Артем Жога. Вместе с ним и Марией Костюк к Путину обратились: Президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение Путина было спонтанным.