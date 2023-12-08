Герой ДНР Жога заявил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах-2024. Видео

08 декабря 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Артем Жога сказал, что готов стать доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Если герою ДНР Артему Жоге предложат стать доверенным лицом лидера РФ Владимира Путина на выборах в 2024 году, то он согласится. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам Жога. «С честью приму эту обязанность и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович», — рассказал Жога. Он также отметил, что предвыборная кампания Путин уже началась. Путин озвучил о своем решении баллотироваться на выборах после вручения медалей «Золотая звезда» в Кремле. Жога заявил, что многие жители новых регионов, военнослужащие и его знакомые просили Путина принять участие в выборах. В ответ на это глава РФ заявил, что будет баллотироваться.

Если герою ДНР Артему Жоге предложат стать доверенным лицом лидера РФ Владимира Путина на выборах в 2024 году, то он согласится. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам Жога. «С честью приму эту обязанность и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович», — рассказал Жога. Он также отметил, что предвыборная кампания Путин уже началась. Путин озвучил о своем решении баллотироваться на выборах после вручения медалей «Золотая звезда» в Кремле. Жога заявил, что многие жители новых регионов, военнослужащие и его знакомые просили Путина принять участие в выборах. В ответ на это глава РФ заявил, что будет баллотироваться.