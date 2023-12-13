Вице-губернатор ХМАО подвел итоги работ на подшефной территории Донбасса

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Заседание штаба. Нижневартовск, ислаев азат
За 2023 год в Макеевке восстановили 178 объектов инфраструктуры Фото:

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев доложил о результатах работы по восстановлению Макеевки — подшефной территории Ханты-Мансийского округа на Донбассе. Основные тезисы доклада вице-губернатора на международном форуме-выставке «Россия» опубликовали в группе «ВКонтакте» «Стройкомплекс Югры».

«За прошлый год удалось восстановить 81 объект, в этом году в два раза больше — уже восстановлено 178 объектов, еще 16 в работе, но завершатся к концу года. Основные работы включают ремонт и замену инженерных сетей, благоустройство территорий, установку уличного освещения, а также ремонт и остекление многоквартирных домов и административных зданий», — процитировали Ислаева в публикации. Также вице-губернатор отметил важность обеспечения Макеевки бесперебойной подачей воды высокого качества.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что регион построит сотни объектов в Макеевке (ДНР). По ее словам, за следующие три года планируется возвести 327 объектов, в число которых входит и жилье, и социально-культурно-бытовые постройки.

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Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев доложил о результатах работы по восстановлению Макеевки — подшефной территории Ханты-Мансийского округа на Донбассе. Основные тезисы доклада вице-губернатора на международном форуме-выставке «Россия» опубликовали в группе «ВКонтакте» «Стройкомплекс Югры». «За прошлый год удалось восстановить 81 объект, в этом году в два раза больше — уже восстановлено 178 объектов, еще 16 в работе, но завершатся к концу года. Основные работы включают ремонт и замену инженерных сетей, благоустройство территорий, установку уличного освещения, а также ремонт и остекление многоквартирных домов и административных зданий», — процитировали Ислаева в публикации. Также вице-губернатор отметил важность обеспечения Макеевки бесперебойной подачей воды высокого качества. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что регион построит сотни объектов в Макеевке (ДНР). По ее словам, за следующие три года планируется возвести 327 объектов, в число которых входит и жилье, и социально-культурно-бытовые постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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