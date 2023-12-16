В Германии испугались уникального оружия России

Бизнесмен Дотком: ядерное оружие РФ способно вызвать цунами у берегов США

16 декабря 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Российское ядерное оружие может поднять стометровое цунами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сто метровое цунами может поднять российское ядерное оружие, которое спокойно накроет Нью-Йорк. Об этом написл немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Россия сосредоточена на создании самого мощного ядерного арсенала в мире: гиперзвуковых ракет большой дальности, способных топить авианосцы, и автономных торпед с ядерным двигателем, пересекающих океаны без необходимости дозаправки. <…> Представьте себе мощнейший ядерный взрыв у берегов Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами из радиоактивной воды, уничтожающее весь город и превращающее его на столетия в непригодную для жизни пустошь», — заявил Ким Дотком в соцсети X. Дотком считает, что наличие такого оружия у России делает войну против нее бессмысленной, так как «Западу не победить Россию на поле боя». В ракетах установлены самые большие ядерные боеголовки, и их практически невозможно остановить или даже обнаружить. Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Мобильные комплексы РВСН планируется вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками. Сейчас такими характеристиками обладает только новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования, добавил командующий.

Сто метровое цунами может поднять российское ядерное оружие, которое спокойно накроет Нью-Йорк. Об этом написл немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Россия сосредоточена на создании самого мощного ядерного арсенала в мире: гиперзвуковых ракет большой дальности, способных топить авианосцы, и автономных торпед с ядерным двигателем, пересекающих океаны без необходимости дозаправки. <…> Представьте себе мощнейший ядерный взрыв у берегов Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами из радиоактивной воды, уничтожающее весь город и превращающее его на столетия в непригодную для жизни пустошь», — заявил Ким Дотком в соцсети X. Дотком считает, что наличие такого оружия у России делает войну против нее бессмысленной, так как «Западу не победить Россию на поле боя». В ракетах установлены самые большие ядерные боеголовки, и их практически невозможно остановить или даже обнаружить. Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Мобильные комплексы РВСН планируется вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками. Сейчас такими характеристиками обладает только новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования, добавил командующий.