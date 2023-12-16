В Германии испугались уникального оружия России

Сто метровое цунами может поднять российское ядерное оружие, которое спокойно накроет Нью-Йорк. Об этом написл немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Россия сосредоточена на создании самого мощного ядерного арсенала в мире: гиперзвуковых ракет большой дальности, способных топить авианосцы, и автономных торпед с ядерным двигателем, пересекающих океаны без необходимости дозаправки. <…> Представьте себе мощнейший ядерный взрыв у берегов Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами из радиоактивной воды, уничтожающее весь город и превращающее его на столетия в непригодную для жизни пустошь», — заявил Ким Дотком в соцсети X.
Дотком считает, что наличие такого оружия у России делает войну против нее бессмысленной, так как «Западу не победить Россию на поле боя». В ракетах установлены самые большие ядерные боеголовки, и их практически невозможно остановить или даже обнаружить.
Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Мобильные комплексы РВСН планируется вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками. Сейчас такими характеристиками обладает только новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования, добавил командующий.
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