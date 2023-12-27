Таможня РФ передала на СВО конфискованные товары на сумму 520 млн рублей

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Уральские таможенники передали 33 тысячи пар обуви в социальные учреждения. Челябинск, погрузка, конфискат, склад таможни
Всего было передано имущество по 2160 товарным позициям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С начала года таможенные органы России передали на нужды спецоперации товары на сумму свыше 520 млн рублей. Ранее они были конфискованы. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

«Таможенные органы с начала года передали на нужды СВО конфискованные товары на сумму более 520 млн рублей», — передает РИА Новости со ссылкой на ФТС РФ. Известно, что в общей сложности было передано имущество по 2160 товарным позициям. В это число вошли строительные материалы, амуниция, автомобильная техника, табачные изделия и дезинфицирующие средства.

ФТС РФ отмечает, что в период с января по ноябрь было исполнено 11 929 постановлений об обращении товаров в федеральную собственность. В уполномоченные органы было передано имущество, сумма которого составила 3,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что конфискованные сигареты хотят отправить в зону спецоперации. По словам председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, нужно все перерабатывать и не тратить деньги из бюджета на уничтожение продукции. Если табак качественный, то его можно отправлять на СВО и в другие места. В качестве альтернативы он привел тюрьмы.

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С начала года таможенные органы России передали на нужды спецоперации товары на сумму свыше 520 млн рублей. Ранее они были конфискованы. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. «Таможенные органы с начала года передали на нужды СВО конфискованные товары на сумму более 520 млн рублей», — передает РИА Новости со ссылкой на ФТС РФ. Известно, что в общей сложности было передано имущество по 2160 товарным позициям. В это число вошли строительные материалы, амуниция, автомобильная техника, табачные изделия и дезинфицирующие средства. ФТС РФ отмечает, что в период с января по ноябрь было исполнено 11 929 постановлений об обращении товаров в федеральную собственность. В уполномоченные органы было передано имущество, сумма которого составила 3,8 млрд рублей. Ранее сообщалось, что конфискованные сигареты хотят отправить в зону спецоперации. По словам председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, нужно все перерабатывать и не тратить деньги из бюджета на уничтожение продукции. Если табак качественный, то его можно отправлять на СВО и в другие места. В качестве альтернативы он привел тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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