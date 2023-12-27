Таможня РФ передала на СВО конфискованные товары на сумму 520 млн рублей

27 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Всего было передано имущество по 2160 товарным позициям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала года таможенные органы России передали на нужды спецоперации товары на сумму свыше 520 млн рублей. Ранее они были конфискованы. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. «Таможенные органы с начала года передали на нужды СВО конфискованные товары на сумму более 520 млн рублей», — передает РИА Новости со ссылкой на ФТС РФ. Известно, что в общей сложности было передано имущество по 2160 товарным позициям. В это число вошли строительные материалы, амуниция, автомобильная техника, табачные изделия и дезинфицирующие средства. ФТС РФ отмечает, что в период с января по ноябрь было исполнено 11 929 постановлений об обращении товаров в федеральную собственность. В уполномоченные органы было передано имущество, сумма которого составила 3,8 млрд рублей. Ранее сообщалось, что конфискованные сигареты хотят отправить в зону спецоперации. По словам председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, нужно все перерабатывать и не тратить деньги из бюджета на уничтожение продукции. Если табак качественный, то его можно отправлять на СВО и в другие места. В качестве альтернативы он привел тюрьмы.

С начала года таможенные органы России передали на нужды спецоперации товары на сумму свыше 520 млн рублей. Ранее они были конфискованы. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. «Таможенные органы с начала года передали на нужды СВО конфискованные товары на сумму более 520 млн рублей», — передает РИА Новости со ссылкой на ФТС РФ. Известно, что в общей сложности было передано имущество по 2160 товарным позициям. В это число вошли строительные материалы, амуниция, автомобильная техника, табачные изделия и дезинфицирующие средства. ФТС РФ отмечает, что в период с января по ноябрь было исполнено 11 929 постановлений об обращении товаров в федеральную собственность. В уполномоченные органы было передано имущество, сумма которого составила 3,8 млрд рублей. Ранее сообщалось, что конфискованные сигареты хотят отправить в зону спецоперации. По словам председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, нужно все перерабатывать и не тратить деньги из бюджета на уничтожение продукции. Если табак качественный, то его можно отправлять на СВО и в другие места. В качестве альтернативы он привел тюрьмы.