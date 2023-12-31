Фейерверки запустили несмотря на воздушную тревогу (архивное фото)
В Киеве неизвестные запустили салют во время действия воздушной тревоги в городе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В Киеве на Осокорках во время воздушной тревоги запустили фейерверк», — говорится в сообщении издания. Украинские журналисты уточнили, что фейерверк запустили несмотря на запрет.
На официальном ресурсе по оповещению населения Украины говорится, что предупреждения о воздушной тревоге в Киеве действуют с 19:29 (20:29 по московскому времени).
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