31 декабря 2023

В Киеве запустили салют во время воздушной тревоги. Видео

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Салют. Тюмень, салют
Фейерверки запустили несмотря на воздушную тревогу (архивное фото) Фото:

В Киеве неизвестные запустили салют во время действия воздушной тревоги в городе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве на Осокорках во время воздушной тревоги запустили фейерверк», — говорится в сообщении издания. Украинские журналисты уточнили, что фейерверк запустили несмотря на запрет.

На официальном ресурсе по оповещению населения Украины говорится, что предупреждения о воздушной тревоге в Киеве действуют с 19:29 (20:29 по московскому времени).

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В Киеве неизвестные запустили салют во время действия воздушной тревоги в городе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «В Киеве на Осокорках во время воздушной тревоги запустили фейерверк», — говорится в сообщении издания. Украинские журналисты уточнили, что фейерверк запустили несмотря на запрет. На официальном ресурсе по оповещению населения Украины говорится, что предупреждения о воздушной тревоге в Киеве действуют с 19:29 (20:29 по московскому времени).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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