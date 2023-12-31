В Киеве запустили салют во время воздушной тревоги. Видео

31 декабря 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Фейерверки запустили несмотря на воздушную тревогу (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Киеве неизвестные запустили салют во время действия воздушной тревоги в городе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «В Киеве на Осокорках во время воздушной тревоги запустили фейерверк», — говорится в сообщении издания. Украинские журналисты уточнили, что фейерверк запустили несмотря на запрет. На официальном ресурсе по оповещению населения Украины говорится, что предупреждения о воздушной тревоге в Киеве действуют с 19:29 (20:29 по московскому времени).

В Киеве неизвестные запустили салют во время действия воздушной тревоги в городе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «В Киеве на Осокорках во время воздушной тревоги запустили фейерверк», — говорится в сообщении издания. Украинские журналисты уточнили, что фейерверк запустили несмотря на запрет. На официальном ресурсе по оповещению населения Украины говорится, что предупреждения о воздушной тревоге в Киеве действуют с 19:29 (20:29 по московскому времени).