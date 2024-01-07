07 января 2024

Немцы хотят убрать Шольца с поста канцлера Германии

Bild: 64% немцев выступают за отставку Шольца с поста канцлера ФРГ
© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Рейтинг Олафа Шольца продолжает падать, сообщают СМИ Фото:

Большинство жителей Германии (64,3%) за то, чтобы на место канцлера Олафа Шольца пришел министр обороны Борис Писториус. Такими данными делится институт INSA, который провел исследование.

«В рейтинге политиков Борис Писториус занимает первое место с большим отрывом. С другой стороны, премьер-министр Олаф Шольц является самым непопулярным канцлером всех времен после двух лет пребывания в должности. <…> За замену Шольца на Писториуса высказались 64,3% респондентов», — передает немецкий таблоид Bild результаты исследования. В опросе приняли участия 1004 человека.

Ранее источники газеты La Repubblica сообщали, что Шольцу грозит отставка. Это связано с падением рейтингов его партии. В газете отметили, что уровень поддержки политика упал с 20% до 15% только за 2023 год. Назывался и преемник Шольца — Борис Писториус.

Падение рейтингов Шольца связано со скандалом вокруг компании Wirecard. В 2020 году, когда нынешний канцлер Германии был главой минфина, компанию обвинили в мошенничестве на 1,9 миллиарда евро. Минфин, в свою очередь, пытался защитить корпорацию, сообщает «Национальная служба новостей».

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Большинство жителей Германии (64,3%) за то, чтобы на место канцлера Олафа Шольца пришел министр обороны Борис Писториус. Такими данными делится институт INSA, который провел исследование. «В рейтинге политиков Борис Писториус занимает первое место с большим отрывом. С другой стороны, премьер-министр Олаф Шольц является самым непопулярным канцлером всех времен после двух лет пребывания в должности. <…> За замену Шольца на Писториуса высказались 64,3% респондентов», — передает немецкий таблоид Bild результаты исследования. В опросе приняли участия 1004 человека. Ранее источники газеты La Repubblica сообщали, что Шольцу грозит отставка. Это связано с падением рейтингов его партии. В газете отметили, что уровень поддержки политика упал с 20% до 15% только за 2023 год. Назывался и преемник Шольца — Борис Писториус. Падение рейтингов Шольца связано со скандалом вокруг компании Wirecard. В 2020 году, когда нынешний канцлер Германии был главой минфина, компанию обвинили в мошенничестве на 1,9 миллиарда евро. Минфин, в свою очередь, пытался защитить корпорацию, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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