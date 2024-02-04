04 февраля 2024

Атаку беспилотника пресекли над Брянской областью

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Попытка совершить террористическую атаку пресекли около 22:30 по московском времени.

UPD 01.51: ПВО около 23:00 перехватила второй беспилотник над Брянской областью.

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Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Попытка совершить террористическую атаку пресекли около 22:30 по московском времени. UPD 01.51: ПВО около 23:00 перехватила второй беспилотник над Брянской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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