Атаку беспилотника пресекли над Брянской областью

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Попытка совершить террористическую атаку пресекли около 22:30 по московском времени.
UPD 01.51: ПВО около 23:00 перехватила второй беспилотник над Брянской областью.
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