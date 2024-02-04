Атаку беспилотника пресекли над Брянской областью

05 февраля 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Попытка совершить террористическую атаку пресекли около 22:30 по московском времени. UPD 01.51: ПВО около 23:00 перехватила второй беспилотник над Брянской областью.

Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Попытка совершить террористическую атаку пресекли около 22:30 по московском времени. UPD 01.51: ПВО около 23:00 перехватила второй беспилотник над Брянской областью.