Путина удивили действия Германии во внешней политике

По мнению Путина власти ФРГ жертвуют интересами своей страны
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивляют нынешние власти ФРГ, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны. Об этом Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Удивительно, что немецкое руководство руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. Трудно объяснить логику их действий или бездействия», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на
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