Путина удивили действия Германии во внешней политике

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Приём в Хайяте по случаю Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, прием, германия
По мнению Путина власти ФРГ жертвуют интересами своей страны Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивляют нынешние власти ФРГ, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны. Об этом Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Удивительно, что немецкое руководство руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. Трудно объяснить логику их действий или бездействия», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

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Президент России Владимир Путин заявил, что его удивляют нынешние власти ФРГ, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны. Об этом Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Удивительно, что немецкое руководство руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. Трудно объяснить логику их действий или бездействия», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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