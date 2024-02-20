Госдума приняла закон о самозапрете на кредиты и займы

20 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Россияне смогут самозапретить кредиты или займы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России приняли во втором и третьем чтениях закон, который позволит гражданам устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов и займов. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. «Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа», — говорится в сообщении , опубликованном на официальном сайте Госдумы. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что это позволит гражданам защитить себя от мошенников. Ранее комиссия по законопроектной деятельности подержала идею об установлении самостоятельного запрета россиян на выдачу кредитов. Представитель Банка России отмечал, что законопроект позволит снизить число ситуаций, когда мошенники самостоятельно оформляют кредит или заем на человека.

В России приняли во втором и третьем чтениях закон, который позволит гражданам устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов и займов. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. «Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Госдумы. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что это позволит гражданам защитить себя от мошенников. Ранее комиссия по законопроектной деятельности подержала идею об установлении самостоятельного запрета россиян на выдачу кредитов. Представитель Банка России отмечал, что законопроект позволит снизить число ситуаций, когда мошенники самостоятельно оформляют кредит или заем на человека.