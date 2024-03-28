Дуров отреагировал на призыв Пескова внимательнее следить за Telegram

Дуров: россияне смогут ограничить круг лиц для получения сообщений в Telegram

28 марта 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам, заявил Павел Дуров Фото: TechCrunch /Flickr С 1 апреля все пользователи России могут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram. Об этом сообщил предприниматель Павел Дуров. «С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений», — написал Дуров в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание Дурова на необходимость более тщательного контроля за Telegram. Он отметил, что использования мессенджера террористами для обмена информацией требует особого внимания, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 апреля все пользователи России могут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram. Об этом сообщил предприниматель Павел Дуров. «С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений», — написал Дуров в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание Дурова на необходимость более тщательного контроля за Telegram. Он отметил, что использования мессенджера террористами для обмена информацией требует особого внимания, передает «Царьград».