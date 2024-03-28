Дуров отреагировал на призыв Пескова внимательнее следить за Telegram

С 1 апреля все пользователи России могут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram. Об этом сообщил предприниматель Павел Дуров.
«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений», — написал Дуров в своем
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание Дурова на необходимость более тщательного контроля за Telegram. Он отметил, что использования мессенджера террористами для обмена информацией требует особого внимания, передает «Царьград».
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