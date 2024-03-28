28 марта 2024

Дуров отреагировал на призыв Пескова внимательнее следить за Telegram

Дуров: россияне смогут ограничить круг лиц для получения сообщений в Telegram
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам, заявил Павел Дуров Фото:

С 1 апреля все пользователи России могут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram. Об этом сообщил предприниматель Павел Дуров.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений», — написал Дуров в своем telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание Дурова на необходимость более тщательного контроля за Telegram. Он отметил, что использования мессенджера террористами для обмена информацией требует особого внимания, передает «Царьград».

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С 1 апреля все пользователи России могут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram. Об этом сообщил предприниматель Павел Дуров. «С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений», — написал Дуров в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание Дурова на необходимость более тщательного контроля за Telegram. Он отметил, что использования мессенджера террористами для обмена информацией требует особого внимания, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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