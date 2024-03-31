Умерла звезда сериала «Бэтмен»

Умерла актриса сериала «Бэтмен» Барбара Раш

01 апреля 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Легендарная актриса Барбара Раш умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщает американский информационный канал Fox News. «Умерла Барбара Раш, обладательница Золотого глобуса за фильмы «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс». Ей было 972, — передает Fox News. О причинах смерти не говорится. Барбара Раш является обладательницей «Золотой глобус» в номинации «самый многообещающий новичок среди женщин». Награду она получила за роль в фильме «Оно пришло из далекого космоса». Далее она снималась в сериалах «Фантастический остров», «За гранью возможного», «Частный детектив Магнум», «Она написала убийство». Одна из самых ярких ее ролей — Нора Клавикл в популярном сериале «Бэтмен», вышедшем в 1968 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарная актриса Барбара Раш умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщает американский информационный канал Fox News. «Умерла Барбара Раш, обладательница Золотого глобуса за фильмы «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс». Ей было 972, — передает Fox News. О причинах смерти не говорится. Барбара Раш является обладательницей «Золотой глобус» в номинации «самый многообещающий новичок среди женщин». Награду она получила за роль в фильме «Оно пришло из далекого космоса». Далее она снималась в сериалах «Фантастический остров», «За гранью возможного», «Частный детектив Магнум», «Она написала убийство». Одна из самых ярких ее ролей — Нора Клавикл в популярном сериале «Бэтмен», вышедшем в 1968 году.