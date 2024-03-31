31 марта 2024

Умерла звезда сериала «Бэтмен»

Умерла актриса сериала «Бэтмен» Барбара Раш
© Служба новостей «URA.RU»
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Легендарная актриса Барбара Раш умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщает американский информационный канал Fox News.

«Умерла Барбара Раш, обладательница Золотого глобуса за фильмы «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс». Ей было 972, — передает Fox News. О причинах смерти не говорится.

Барбара Раш является обладательницей «Золотой глобус» в номинации «самый многообещающий новичок среди женщин». Награду она получила за роль в фильме «Оно пришло из далекого космоса». Далее она снималась в сериалах «Фантастический остров», «За гранью возможного», «Частный детектив Магнум», «Она написала убийство». Одна из самых ярких ее ролей — Нора Клавикл в популярном сериале «Бэтмен», вышедшем в 1968 году.

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Легендарная актриса Барбара Раш умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщает американский информационный канал Fox News. «Умерла Барбара Раш, обладательница Золотого глобуса за фильмы «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс». Ей было 972, — передает Fox News. О причинах смерти не говорится. Барбара Раш является обладательницей «Золотой глобус» в номинации «самый многообещающий новичок среди женщин». Награду она получила за роль в фильме «Оно пришло из далекого космоса». Далее она снималась в сериалах «Фантастический остров», «За гранью возможного», «Частный детектив Магнум», «Она написала убийство». Одна из самых ярких ее ролей — Нора Клавикл в популярном сериале «Бэтмен», вышедшем в 1968 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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