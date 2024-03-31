Умерла звезда сериала «Бэтмен»

Легендарная актриса Барбара Раш умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщает американский информационный канал Fox News.
«Умерла Барбара Раш, обладательница Золотого глобуса за фильмы «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс». Ей было 972, —
Барбара Раш является обладательницей «Золотой глобус» в номинации «самый многообещающий новичок среди женщин». Награду она получила за роль в фильме «Оно пришло из далекого космоса». Далее она снималась в сериалах «Фантастический остров», «За гранью возможного», «Частный детектив Магнум», «Она написала убийство». Одна из самых ярких ее ролей — Нора Клавикл в популярном сериале «Бэтмен», вышедшем в 1968 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.