Военкор Котенок: российские войска выбили ВСУ из села Снагость Курской области

12 августа 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Ранее ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться у нескольких сел в Курской области Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВС РФ выбили ВСУ из села Снагость Кореневского района Курской области. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок. «ВС РФ выбили противника из н. п. Снагость Кореневского района Курской области. <…> Село, между прочим, основано на землях, подаренных государем Петром I гетманe-иудe Мазепе — символу нынешней Украины, который потом перебежал от русских к шведам», — написал Котенок в своем telegram-канале. На границе России и Украины продолжаются бои. В частности, ВСУ попытались зайти на бронетехнике в населенные пункты Толпино, Журавли и Общий Колодезь в Курской области. Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» успешно остановили прорыв. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ выбили ВСУ из села Снагость Кореневского района Курской области. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок. «ВС РФ выбили противника из н. п. Снагость Кореневского района Курской области. <…> Село, между прочим, основано на землях, подаренных государем Петром I гетманe-иудe Мазепе — символу нынешней Украины, который потом перебежал от русских к шведам», — написал Котенок в своем telegram-канале. На границе России и Украины продолжаются бои. В частности, ВСУ попытались зайти на бронетехнике в населенные пункты Толпино, Журавли и Общий Колодезь в Курской области. Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» успешно остановили прорыв. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.