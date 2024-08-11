ВС РФ выбили ВСУ из села Снагость Кореневского района Курской области. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
«ВС РФ выбили противника из н. п. Снагость Кореневского района Курской области. <…> Село, между прочим, основано на землях, подаренных государем Петром I гетманe-иудe Мазепе — символу нынешней Украины, который потом перебежал от русских к шведам», —
На границе России и Украины продолжаются бои. В частности, ВСУ попытались зайти на бронетехнике в населенные пункты Толпино, Журавли и Общий Колодезь в Курской области. Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» успешно остановили прорыв.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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