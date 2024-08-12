Что обязательно нужно успеть сделать на даче в августе

Председатель союза дачников: после сбора урожая важно подготовить грядки к зиме
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В августе для дачников работы меньше не становится
В августе для дачников работы меньше не становится Фото:

Глава Союза садоводов Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин проинформировал владельцев загородных участков о важности правильной подготовки грядок к зимнему сезону. Чаплин порекомендовал удалять остатки старых растений и вносить органические удобрения.

«После сбора урожая важно правильно подготовить грядки к зиме. Удалите остатки растений, перекопайте почву и внесите органические удобрения. Это обеспечит обогащение почвы питательными веществами и улучшит её структуру», — рассказал депутат в интервью интернет-изданию Life.ru.

Чаплин подчеркнул необходимость регулярного сбора таких овощей как томаты, перцы и огурцы для предотвращения их перезревания — эта практика также способствует стимуляции растений к образованию новых плодов. В это время важно заняться консервацией. По мнению эксперта, варенье сохранит летний вкус на протяжении всей зимы наряду с компотами, маринованными продуктами и засолками. Также народный избранник посоветовал замораживать фрукты и овощи для сохранения витаминов.

Завершающий летний месяц требует особого ухода за многолетними растениями. По этому поводу специалист рекомендует провести обрезку увядших цветков и убрать сухие листья — такие меры позволят растениям укрепиться перед наступлением зимы. Эксперт также рекомендует провести проверку парников и теплиц, чтобы выявить остатки растительности, которые необходимо удалить. Не менее важно провести уход и удобрение газона.

Руководитель Союза дачников Московской области сообщил о возможности начала посева озимых культур в конце августа таких как чеснок, лук и отдельные виды зелени. Это позволит растениям укрепить корни перед наступлением холодов и получить ранний весенний урожай. Приложенные усилия обеспечат богатый сбор плодов в следующем году и ухоженный садовый участок.

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Глава Союза садоводов Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин проинформировал владельцев загородных участков о важности правильной подготовки грядок к зимнему сезону. Чаплин порекомендовал удалять остатки старых растений и вносить органические удобрения. «После сбора урожая важно правильно подготовить грядки к зиме. Удалите остатки растений, перекопайте почву и внесите органические удобрения. Это обеспечит обогащение почвы питательными веществами и улучшит её структуру», — рассказал депутат в интервью интернет-изданию Life.ru. Чаплин подчеркнул необходимость регулярного сбора таких овощей как томаты, перцы и огурцы для предотвращения их перезревания — эта практика также способствует стимуляции растений к образованию новых плодов. В это время важно заняться консервацией. По мнению эксперта, варенье сохранит летний вкус на протяжении всей зимы наряду с компотами, маринованными продуктами и засолками. Также народный избранник посоветовал замораживать фрукты и овощи для сохранения витаминов. Завершающий летний месяц требует особого ухода за многолетними растениями. По этому поводу специалист рекомендует провести обрезку увядших цветков и убрать сухие листья — такие меры позволят растениям укрепиться перед наступлением зимы. Эксперт также рекомендует провести проверку парников и теплиц, чтобы выявить остатки растительности, которые необходимо удалить. Не менее важно провести уход и удобрение газона. Руководитель Союза дачников Московской области сообщил о возможности начала посева озимых культур в конце августа таких как чеснок, лук и отдельные виды зелени. Это позволит растениям укрепить корни перед наступлением холодов и получить ранний весенний урожай. Приложенные усилия обеспечат богатый сбор плодов в следующем году и ухоженный садовый участок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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