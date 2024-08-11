11 августа 2024

Яшина: ВСУ ежедневно атакуют Энергодар

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В Энергодаре ежедневно фиксируют полеты дронов Фото:

Угроза ударов со стороны Вооруженных сил Украины для Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), остается высокой. Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

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«В Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ. В небе над городом фиксируются дроны. Над территорией станции и города они летают ежедневно», — цитирует Яшину ТАСС.

Ранее стало известно о повреждениях ЗАЭС после атаки ВСУ. Был нанесен серьезный ущерб внутренним конструкциям градирни объекта.

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Угроза ударов со стороны Вооруженных сил Украины для Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), остается высокой. Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. «В Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ. В небе над городом фиксируются дроны. Над территорией станции и города они летают ежедневно», — цитирует Яшину ТАСС. Ранее стало известно о повреждениях ЗАЭС после атаки ВСУ. Был нанесен серьезный ущерб внутренним конструкциям градирни объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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