Яшина: ВСУ ежедневно атакуют Энергодар

12 августа 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

В Энергодаре ежедневно фиксируют полеты дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Угроза ударов со стороны Вооруженных сил Украины для Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), остается высокой. Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Новость по теме Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки «В Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ. В небе над городом фиксируются дроны. Над территорией станции и города они летают ежедневно», — цитирует Яшину ТАСС. Ранее стало известно о повреждениях ЗАЭС после атаки ВСУ. Был нанесен серьезный ущерб внутренним конструкциям градирни объекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Угроза ударов со стороны Вооруженных сил Украины для Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), остается высокой. Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. «В Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ. В небе над городом фиксируются дроны. Над территорией станции и города они летают ежедневно», — цитирует Яшину ТАСС. Ранее стало известно о повреждениях ЗАЭС после атаки ВСУ. Был нанесен серьезный ущерб внутренним конструкциям градирни объекта.