Трофейная техника НАТО и средства против западного оружия: что показали на форуме «Армия-2024». Фоторепортаж

В Подмосковье открылся военно-технический форум «Армия-2024»

12 августа 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости В понедельник, 12 августа, начал работу международный военно-технический форум «Армия-2024». Он пройдет до 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. Главная тема форума — специальная военная операция. О том, что показали на форуме «Армия-2024» — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В понедельник, 12 августа, начал работу международный военно-технический форум «Армия-2024». Он пройдет до 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. Главная тема форума — специальная военная операция. О том, что показали на форуме «Армия-2024» — в фоторепортаже URA.RU.