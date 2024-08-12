Трофейная техника НАТО и средства против западного оружия: что показали на форуме «Армия-2024». Фоторепортаж

В Подмосковье открылся военно-технический форум «Армия-2024»
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В Подмосковье открылся международный военно-технический форум Фото:

В понедельник, 12 августа, начал работу международный военно-технический форум «Армия-2024». Он пройдет до 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. Главная тема форума — специальная военная операция. О том, что показали на форуме «Армия-2024» — в фоторепортаже URA.RU.

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В понедельник, 12 августа, начал работу международный военно-технический форум «Армия-2024». Он пройдет до 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. Главная тема форума — специальная военная операция. О том, что показали на форуме «Армия-2024» — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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