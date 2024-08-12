Умеров попросил разрешения у Франции бить по России их оружием

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Умеров попросил у Франции снять запрет на удары их оружием по России
Умеров попросил у Франции снять запрет на удары их оружием по России Фото:

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал снять ограничения по их оружию. Он просит разрешить удары вглубь России.

«Мы говорили об оставшихся событиях на фронте», — сказал Умеров, его слова приводит издание «Зеркало недели». В разговоре с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню он заявил о необходимости снятия запрета на поражение военных целей на территории России.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Великобритания разрешила украинским войскам атаковать объекты в России своим оружием. В заявлении речь шла об использовании ракет Storm Shadow.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал снять ограничения по их оружию. Он просит разрешить удары вглубь России. «Мы говорили об оставшихся событиях на фронте», — сказал Умеров, его слова приводит издание «Зеркало недели». В разговоре с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню он заявил о необходимости снятия запрета на поражение военных целей на территории России. Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Великобритания разрешила украинским войскам атаковать объекты в России своим оружием. В заявлении речь шла об использовании ракет Storm Shadow.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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