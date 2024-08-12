Умеров попросил разрешения у Франции бить по России их оружием

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал снять ограничения по их оружию. Он просит разрешить удары вглубь России.
«Мы говорили об оставшихся событиях на фронте», — сказал Умеров, его слова приводит издание «Зеркало недели». В разговоре с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню он заявил о необходимости снятия запрета на поражение военных целей на территории России.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Великобритания разрешила украинским войскам атаковать объекты в России своим оружием. В заявлении речь шла об использовании ракет Storm Shadow.
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