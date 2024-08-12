В сети появились кадры побега военнослужащих ВСУ из подбитого танка Abrams. Видео

Украинские военнослужащие сбежали из подбитого ВС РФ танка Abrams

12 августа 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Военные ВСУ сбежали из побитого в ДНР танка Abrams Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сети появилось видео побега украинских военных из подбитого танка Abrams в ДНР. Кадры опубликовал telegram-канал «Архангел спецназа Z». «Экипаж выжил, но это только пока. Штурмовые действия в этой лесопосадке продолжаются до сих пор», — сообщили в канале. Российские войска поразили украинскую технику в районе населенного пункта Желанное в ДНР. По данным telegram-канала «Архангел спецназа Z», экипаж танка был иностранным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сети появилось видео побега украинских военных из подбитого танка Abrams в ДНР. Кадры опубликовал telegram-канал «Архангел спецназа Z». «Экипаж выжил, но это только пока. Штурмовые действия в этой лесопосадке продолжаются до сих пор», — сообщили в канале. Российские войска поразили украинскую технику в районе населенного пункта Желанное в ДНР. По данным telegram-канала «Архангел спецназа Z», экипаж танка был иностранным.