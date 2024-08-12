Военные ВСУ сбежали из побитого в ДНР танка Abrams
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В сети появилось видео побега украинских военных из подбитого танка Abrams в ДНР. Кадры опубликовал telegram-канал «Архангел спецназа Z».
«Экипаж выжил, но это только пока. Штурмовые действия в этой лесопосадке продолжаются до сих пор», — сообщили в канале. Российские войска поразили украинскую технику в районе населенного пункта Желанное в ДНР. По данным telegram-канала «Архангел спецназа Z», экипаж танка был иностранным.
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