В сети появились кадры побега военнослужащих ВСУ из подбитого танка Abrams. Видео

Украинские военнослужащие сбежали из подбитого ВС РФ танка Abrams
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Техника нато. Тюмень, военная техника, абрамс, abrams, военная техника нато, танк абрамс
Военные ВСУ сбежали из побитого в ДНР танка Abrams Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети появилось видео побега украинских военных из подбитого танка Abrams в ДНР. Кадры опубликовал telegram-канал «Архангел спецназа Z».

«Экипаж выжил, но это только пока. Штурмовые действия в этой лесопосадке продолжаются до сих пор», — сообщили в канале. Российские войска поразили украинскую технику в районе населенного пункта Желанное в ДНР. По данным telegram-канала «Архангел спецназа Z», экипаж танка был иностранным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сети появилось видео побега украинских военных из подбитого танка Abrams в ДНР. Кадры опубликовал telegram-канал «Архангел спецназа Z». «Экипаж выжил, но это только пока. Штурмовые действия в этой лесопосадке продолжаются до сих пор», — сообщили в канале. Российские войска поразили украинскую технику в районе населенного пункта Желанное в ДНР. По данным telegram-канала «Архангел спецназа Z», экипаж танка был иностранным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...