Белоусов назвал четыре условия успеха в войне с Западом

Белоусов: для войны с Западом войска необходимо оснастить современным оружием
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Для успешной войны с Западом России необходимо выполнить четыре условия, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото:

Для достижения успеха в вооруженном конфликте России с Западом ей понадобится современное вооружение, беспилотники и роботы, система управления с ИИ и обученные кадры в командном составе. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении <…> основных условий», — сказал Андрей Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024». Он перечислил следующие условия:

  • Обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего — высокоточным оружием;
  • Применение новых тактических приемов ведения боевых действий (в том числе беспилотников и роботов);
  • Создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая ИИ;
  • Постоянное совершенствование подготовки военных кадров, главным образом — командного состава.

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Для достижения успеха в вооруженном конфликте России с Западом ей понадобится современное вооружение, беспилотники и роботы, система управления с ИИ и обученные кадры в командном составе. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении <…> основных условий», — сказал Андрей Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024». Он перечислил следующие условия:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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