Белоусов назвал четыре условия успеха в войне с Западом

Для успешной войны с Западом России необходимо выполнить четыре условия, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов
Для достижения успеха в вооруженном конфликте России с Западом ей понадобится современное вооружение, беспилотники и роботы, система управления с ИИ и обученные кадры в командном составе. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении <…> основных условий», — сказал Андрей Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024». Он перечислил следующие условия:
- Обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего — высокоточным оружием;
- Применение новых тактических приемов ведения боевых действий (в том числе беспилотников и роботов);
- Создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая ИИ;
- Постоянное совершенствование подготовки военных кадров, главным образом — командного состава.
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