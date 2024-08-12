NYT: Россия не ослабла на восточном фронте, несмотря на атаку ВСУ в Курской области

Несмотря на нападение ВСУ на Курскую область, российские войска продолжают наносить удары по украинским позициям на восточном фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь бригады Национальной полиции Украины Артем Джепко.
«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. <…> Это тяжело. К сожалению, давление россиян не уменьшилось», — сказал Джепко в разговоре с The New York Times. Он добавил, что ВС РФ используют до 10 авиабомб в день против украинских позиций.
Ранее военнопленный ВСУ, задержанный в Курской области, призвал сослуживцев сложить оружие. Он заявил, что нападение Украины на российскую территорию нецелесообразно.
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