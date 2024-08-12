NYT: Россия не ослабла на восточном фронте, несмотря на атаку ВСУ в Курской области

ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ на восточном фронте

12 августа 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают наносить удары по украинским позициям на восточном фронте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Несмотря на нападение ВСУ на Курскую область, российские войска продолжают наносить удары по украинским позициям на восточном фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь бригады Национальной полиции Украины Артем Джепко. «Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. <…> Это тяжело. К сожалению, давление россиян не уменьшилось», — сказал Джепко в разговоре с The New York Times. Он добавил, что ВС РФ используют до 10 авиабомб в день против украинских позиций. Ранее военнопленный ВСУ, задержанный в Курской области, призвал сослуживцев сложить оружие. Он заявил, что нападение Украины на российскую территорию нецелесообразно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на нападение ВСУ на Курскую область, российские войска продолжают наносить удары по украинским позициям на восточном фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь бригады Национальной полиции Украины Артем Джепко. «Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. <…> Это тяжело. К сожалению, давление россиян не уменьшилось», — сказал Джепко в разговоре с The New York Times. Он добавил, что ВС РФ используют до 10 авиабомб в день против украинских позиций. Ранее военнопленный ВСУ, задержанный в Курской области, призвал сослуживцев сложить оружие. Он заявил, что нападение Украины на российскую территорию нецелесообразно.