Тело беременной женщины, расстрелянной ВСУ, не могут вывезти из-за обстрелов

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В Курской области не могут вывезти тело беременной женщины, убитой боевиком ВСУ
В Курской области не могут вывезти тело беременной женщины, убитой боевиком ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Из-за активных боевых действий в Судже в Курской области не удается вывезти тело беременной женщины, убитой боевиком Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает муж погибшей Артем Кузнецов.

«Мне все помогают: и семьи, и военные, и волонтеры. Там сложная ситуация, никаких сроков нет, нужно ждать. Все пытаются помочь, но пока безуспешно», — заявил Кузнецов в интервью telegram-каналу «Осторожно, новости». Тело его 24-летней жены Нины находится в морге районной больницы без электричества с 7 августа, и существует опасность его утраты.

Ранее, в Курской области во время эвакуации из Суджи погибла 24-летняя беременная девушка. Солдат ВСУ стрелял в машину семьи погибшей, в результате чего девушка потеряла сознание и врезалась в машину мужа.

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Из-за активных боевых действий в Судже в Курской области не удается вывезти тело беременной женщины, убитой боевиком Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает муж погибшей Артем Кузнецов. «Мне все помогают: и семьи, и военные, и волонтеры. Там сложная ситуация, никаких сроков нет, нужно ждать. Все пытаются помочь, но пока безуспешно», — заявил Кузнецов в интервью telegram-каналу «Осторожно, новости». Тело его 24-летней жены Нины находится в морге районной больницы без электричества с 7 августа, и существует опасность его утраты. Ранее, в Курской области во время эвакуации из Суджи погибла 24-летняя беременная девушка. Солдат ВСУ стрелял в машину семьи погибшей, в результате чего девушка потеряла сознание и врезалась в машину мужа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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