Тело беременной женщины, расстрелянной ВСУ, не могут вывезти из-за обстрелов

Из-за активных боевых действий в Судже в Курской области не удается вывезти тело беременной женщины, убитой боевиком Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает муж погибшей Артем Кузнецов.
«Мне все помогают: и семьи, и военные, и волонтеры. Там сложная ситуация, никаких сроков нет, нужно ждать. Все пытаются помочь, но пока безуспешно», — заявил Кузнецов в интервью telegram-каналу «Осторожно, новости». Тело его 24-летней жены Нины находится в морге районной больницы без электричества с 7 августа, и существует опасность его утраты.
Ранее, в Курской области во время эвакуации из Суджи погибла 24-летняя беременная девушка. Солдат ВСУ стрелял в машину семьи погибшей, в результате чего девушка потеряла сознание и врезалась в машину мужа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.