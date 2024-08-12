Reuters: Турция получила от США самолеты F-16

Турция получила от США истребители F-16 модификации Block-70, заявил минобороны Турции Яшар Гюлер
Между Турцией и США произошла сделка, в результате которой Стамбул получил истребители F-16 модификации Block-70, а также модернизационные комплекты. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер.
«Мы надеемся, что проект будет завершен без каких-либо проблем до тех пор, пока не будет поставлен последний самолет», — сказал Яшар Гюлер в беседе с
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