Reuters: Турция получила от США самолеты F-16

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
Турция получила от США истребители F-16 модификации Block-70, заявил минобороны Турции Яшар Гюлер Фото:

Между Турцией и США произошла сделка, в результате которой Стамбул получил истребители F-16 модификации Block-70, а также модернизационные комплекты. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

«Мы надеемся, что проект будет завершен без каких-либо проблем до тех пор, пока не будет поставлен последний самолет», — сказал Яшар Гюлер в беседе с Reuters. Он добавил, что официальные представители стран еще обсуждают детали сделки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Между Турцией и США произошла сделка, в результате которой Стамбул получил истребители F-16 модификации Block-70, а также модернизационные комплекты. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. «Мы надеемся, что проект будет завершен без каких-либо проблем до тех пор, пока не будет поставлен последний самолет», — сказал Яшар Гюлер в беседе с Reuters. Он добавил, что официальные представители стран еще обсуждают детали сделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...