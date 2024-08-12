Общество Оскорбившему россиян главе землячества Узбекистана дали 4 года тюрьмы Главу узбекского землячества приговорили к четырем годам за разжигание ненависти 12 августа 2024 в 16:05 Размер текста - 17 + Суд признал виновным Усмана Баратова* в разжигании розни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Усман Баратов*, руководитель узбекского землячества, осужден на четыре года лишения свободы за разжигание розни. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова», — заявили в пресс-службе, передает РИА Новости. Суд признал его виновным в возбуждении ненависти или вражды, равного унижению человеческого достоинства, что повлекло за собой назначение наказания в виде лишения свободы сроком четыре года в колонии общего режима. Ранее Баратов опубликовал в соцсетях сообщение, в котором сравнил российских военных, участвующих в спецоперации, с петухами и прикрепил соответствующий мем. Впоследствии против него было возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Баратова в реестр экстремистов и террористов. *Усман Баратов внесен в российский реестр террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Усман Баратов*, руководитель узбекского землячества, осужден на четыре года лишения свободы за разжигание розни. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова», — заявили в пресс-службе, передает РИА Новости. Суд признал его виновным в возбуждении ненависти или вражды, равного унижению человеческого достоинства, что повлекло за собой назначение наказания в виде лишения свободы сроком четыре года в колонии общего режима. Ранее Баратов опубликовал в соцсетях сообщение, в котором сравнил российских военных, участвующих в спецоперации, с петухами и прикрепил соответствующий мем. Впоследствии против него было возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Баратова в реестр экстремистов и террористов. *Усман Баратов внесен в российский реестр террористов и экстремистов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям