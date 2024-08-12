Оскорбившему россиян главе землячества Узбекистана дали 4 года тюрьмы

Главу узбекского землячества приговорили к четырем годам за разжигание ненависти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Суд признал виновным Усмана Баратова* в разжигании розни Фото:

Усман Баратов*, руководитель узбекского землячества, осужден на четыре года лишения свободы за разжигание розни. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова», — заявили в пресс-службе, передает РИА Новости. Суд признал его виновным в возбуждении ненависти или вражды, равного унижению человеческого достоинства, что повлекло за собой назначение наказания в виде лишения свободы сроком четыре года в колонии общего режима.

Ранее Баратов опубликовал в соцсетях сообщение, в котором сравнил российских военных, участвующих в спецоперации, с петухами и прикрепил соответствующий мем. Впоследствии против него было возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Баратова в реестр экстремистов и террористов.

*Усман Баратов внесен в российский реестр террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Усман Баратов*, руководитель узбекского землячества, осужден на четыре года лишения свободы за разжигание розни. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова», — заявили в пресс-службе, передает РИА Новости. Суд признал его виновным в возбуждении ненависти или вражды, равного унижению человеческого достоинства, что повлекло за собой назначение наказания в виде лишения свободы сроком четыре года в колонии общего режима. Ранее Баратов опубликовал в соцсетях сообщение, в котором сравнил российских военных, участвующих в спецоперации, с петухами и прикрепил соответствующий мем. Впоследствии против него было возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Баратова в реестр экстремистов и террористов. *Усман Баратов внесен в российский реестр террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...