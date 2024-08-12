Оскорбившему россиян главе землячества Узбекистана дали 4 года тюрьмы

Усман Баратов*, руководитель узбекского землячества, осужден на четыре года лишения свободы за разжигание розни. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова», — заявили в пресс-службе, передает РИА Новости. Суд признал его виновным в возбуждении ненависти или вражды, равного унижению человеческого достоинства, что повлекло за собой назначение наказания в виде лишения свободы сроком четыре года в колонии общего режима.
Ранее Баратов опубликовал в соцсетях сообщение, в котором сравнил российских военных, участвующих в спецоперации, с петухами и прикрепил соответствующий мем. Впоследствии против него было возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Баратова в реестр экстремистов и террористов.
*Усман Баратов внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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