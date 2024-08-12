Террористку Дарью Трепову экстренно госпитализировали

Mash: Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу
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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарью Трепову на прошлой неделе перевели в лечебное учреждение Фото:

Дарью Трепову, осужденную за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, экстренно госпитализировали в тюремную больницу. Об этом сообщил муж Треповой Дмитрий Рылов.

«Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии», — передает заявление мужа telegram-канал Mash. В конце прошлой недели Треповой стало плохо и ее отправили в лечебное исправительное учреждение №3. На данный момент муж пытается связаться с колонией и выяснить подробности произошедшего.

Ранее Дарью Трепову перевели из СИЗО в колонию. Теракт, который она устроила произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Трепова пронесла статуэтку с взрывчаткой, которую подарила военкору Владлену Татарскому.

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Дарью Трепову, осужденную за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, экстренно госпитализировали в тюремную больницу. Об этом сообщил муж Треповой Дмитрий Рылов. «Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии», — передает заявление мужа telegram-канал Mash. В конце прошлой недели Треповой стало плохо и ее отправили в лечебное исправительное учреждение №3. На данный момент муж пытается связаться с колонией и выяснить подробности произошедшего. Ранее Дарью Трепову перевели из СИЗО в колонию. Теракт, который она устроила произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Трепова пронесла статуэтку с взрывчаткой, которую подарила военкору Владлену Татарскому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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