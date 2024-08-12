Террористку Дарью Трепову экстренно госпитализировали

Дарью Трепову, осужденную за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, экстренно госпитализировали в тюремную больницу. Об этом сообщил муж Треповой Дмитрий Рылов.
«Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии», — передает заявление мужа telegram-канал Mash. В конце прошлой недели Треповой стало плохо и ее отправили в лечебное исправительное учреждение №3. На данный момент муж пытается связаться с колонией и выяснить подробности произошедшего.
Ранее Дарью Трепову перевели из СИЗО в колонию. Теракт, который она устроила произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Трепова пронесла статуэтку с взрывчаткой, которую подарила военкору Владлену Татарскому.
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