Террористку Дарью Трепову экстренно госпитализировали

Mash: Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу

12 августа 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Дарью Трепову на прошлой неделе перевели в лечебное учреждение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дарью Трепову, осужденную за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, экстренно госпитализировали в тюремную больницу. Об этом сообщил муж Треповой Дмитрий Рылов. «Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии», — передает заявление мужа telegram-канал Mash. В конце прошлой недели Треповой стало плохо и ее отправили в лечебное исправительное учреждение №3. На данный момент муж пытается связаться с колонией и выяснить подробности произошедшего. Ранее Дарью Трепову перевели из СИЗО в колонию. Теракт, который она устроила произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Трепова пронесла статуэтку с взрывчаткой, которую подарила военкору Владлену Татарскому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дарью Трепову, осужденную за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, экстренно госпитализировали в тюремную больницу. Об этом сообщил муж Треповой Дмитрий Рылов. «Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии», — передает заявление мужа telegram-канал Mash. В конце прошлой недели Треповой стало плохо и ее отправили в лечебное исправительное учреждение №3. На данный момент муж пытается связаться с колонией и выяснить подробности произошедшего. Ранее Дарью Трепову перевели из СИЗО в колонию. Теракт, который она устроила произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Трепова пронесла статуэтку с взрывчаткой, которую подарила военкору Владлену Татарскому.