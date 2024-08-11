11 августа 2024

В Сумской области поражены объекты инфраструктуры

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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, ракета, ракета зенитная, с 300
В ОВА Сумской области заявили о повреждениях объектов инфраструктуры в результате ракетно-авиационного удара Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Объекты инфраструктуры в Сумском районе Украины подверглись ракетно-авиационному удару. Об этом сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале.

«11 августа был нанесен ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района», — говорится в сообщении областной администрации, передает РИА Новости. Детали о характере и количестве пораженных объектов не приводятся.

Сообщения о взрывах в Сумах появлялись ранее в украинских СМИ, особенно активно они распространялись в воскресенье, когда на фоне объявленной воздушной тревоги слышались характерные звуки. Удары по инфраструктурным объектам Украины российские вооруженные силы начали наносить с 10 октября 2022 года после инцидента на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога стала частым явлением по всей Украине. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не целятся по жилым зонам и объектам социальной инфраструктуры.

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Объекты инфраструктуры в Сумском районе Украины подверглись ракетно-авиационному удару. Об этом сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале. «11 августа был нанесен ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района», — говорится в сообщении областной администрации, передает РИА Новости. Детали о характере и количестве пораженных объектов не приводятся. Сообщения о взрывах в Сумах появлялись ранее в украинских СМИ, особенно активно они распространялись в воскресенье, когда на фоне объявленной воздушной тревоги слышались характерные звуки. Удары по инфраструктурным объектам Украины российские вооруженные силы начали наносить с 10 октября 2022 года после инцидента на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога стала частым явлением по всей Украине. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не целятся по жилым зонам и объектам социальной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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