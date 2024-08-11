В Сумской области поражены объекты инфраструктуры

12 августа 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

В ОВА Сумской области заявили о повреждениях объектов инфраструктуры в результате ракетно-авиационного удара Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объекты инфраструктуры в Сумском районе Украины подверглись ракетно-авиационному удару. Об этом сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале. «11 августа был нанесен ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района», — говорится в сообщении областной администрации, передает РИА Новости. Детали о характере и количестве пораженных объектов не приводятся. Сообщения о взрывах в Сумах появлялись ранее в украинских СМИ, особенно активно они распространялись в воскресенье, когда на фоне объявленной воздушной тревоги слышались характерные звуки. Удары по инфраструктурным объектам Украины российские вооруженные силы начали наносить с 10 октября 2022 года после инцидента на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога стала частым явлением по всей Украине. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не целятся по жилым зонам и объектам социальной инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объекты инфраструктуры в Сумском районе Украины подверглись ракетно-авиационному удару. Об этом сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале. «11 августа был нанесен ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района», — говорится в сообщении областной администрации, передает РИА Новости. Детали о характере и количестве пораженных объектов не приводятся. Сообщения о взрывах в Сумах появлялись ранее в украинских СМИ, особенно активно они распространялись в воскресенье, когда на фоне объявленной воздушной тревоги слышались характерные звуки. Удары по инфраструктурным объектам Украины российские вооруженные силы начали наносить с 10 октября 2022 года после инцидента на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога стала частым явлением по всей Украине. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные не целятся по жилым зонам и объектам социальной инфраструктуры.