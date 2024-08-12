Замглавы «Ростеха» раскритиковал доступную трофейную технику НАТО

Среди трофейной военной техники НАТО нет «ноу-хау», однако она оказалась дороже российской. Такое заявление сделал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2024».
«Каких-либо „ноу-хау“ мы, честно говоря, не увидели», — заявил Артяков РИА Новости. Он также подчеркнул, что западные разработчики уделяют внимание критериям «цена — качество — эффективность», однако их продукция получается более дорогостоящей.
В августе свою работу начнет ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2024». Ранее стало известно, что форум сменит формат и сконцентрируется на тематике СВО после коррупционного скандала с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеславом Ахмедовым.
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